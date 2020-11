Le retour de Nokia sur le marché des smartphones, main dans la main avec HMD et Android, s’est fait avec une double stratégie qui se poursuit jusqu’à ce jour. Le premier, pour lancer des téléphones compétitifs en spécifications et prix avec Android, et avec un taux de maintenance élevé grâce à ses mises à jour. La deuxième, faire revivre les anciens modèles de la marque en leur donnant un nouveau look et les amener aux temps nouveaux.

C’est ainsi que sont arrivés le Nokia 3310 4G ou le Nokia 8110, le fameux “ téléphone banane ”, et il semble qu’ils arriveront également Nokia 6300 4G et Nokia 8000 4G. Les futurs téléphones “ simples ” de Nokia ont été divulgués et montrent, entre autres, qu’ils adoptent KaiOS, le système d’exploitation qui continue de se battre pour rendre les téléphones les plus simples du marché plus intelligents.

Ce seront les Nokia 6300 et Nokia 8000 avec 4G et KaiOS

Le Nokia 8000 4G, fuite

Comme nous l’avons déjà mentionné, les deux téléphones arrivera avec KaiOS à bord, un système d’exploitation qui a longtemps fonctionné comme une alternative à Android Go dans les téléphones les plus modestes en prix et en puissance du marché. Dès le départ, vous pouvez déjà dire que vous avez WhatsApp, ce qui peut signifier une revitalisation du marché des téléphones “ non intelligents ”, ou moins des téléphones intelligents.

Selon la filtration, le Nokia 6300 4G Il arrivera en deux versions, l’une avec une seule carte SIM et l’autre avec un double plateau, et comportera une batterie interne (et apparemment non amovible) de 1500 mAh. Pour l’écran, Nokia aurait opté pour 2,4 pouces et son processeur serait un seul cœur, en plus de disposer de 4 Mo de RAM et de 512 Mo de stockage interne. Bien sûr, avec un plateau pour 32 Go supplémentaires via microSD.

Les données divulguées parlent de 104,7 grammes de poids et de 131,4 x 53 x 13,7 millimètres pour le corps. Il arrivera avec un port microUSB pour le chargement, avec une connectivité 4G, Bluetooth 4.0 et GPS et dans différentes couleurs, y compris le gris foncé, le bleu cyan et le blanc. Mais en plus, Nokia prépare également le Nokia 8000 4G et il semble que celui-ci différera davantage, au moins dans la conception, du Nokia 8000 d’origine.

Deux nouveaux modèles 4G avec des fonctionnalités simples mais, entre autres, WhatsApp

Dites à la fuite que nous aurons un téléphone avec Écran de 2,8 pouces, également avec option Dual SIM et avec la même batterie, 1 500 mAh. Encore une fois, nous aurons 4 Mo de RAM et 512 Mo d’espace interne, à côté du plateau microSD. Ce modèle pèsera 110 grammes et aura des dimensions de 132,2 x 56,5 x 12,3 millimètres. Il arrivera en noir, or, bleu et blanc au minimum et disposera également d’un port microUSB, 4G, Bluetooth 4.0 et GPS.

Rien n’est encore connu sur le prix possible des deux modèles ni sur la date de dépôt. Il semblerait que le constructeur finlandais ait une date en novembre réservée aux nouveaux téléphones Android alors peut-être que ces deux KaiOS partageront une scène virtuelle sur YouTube avec eux. Nous serons attentifs.

Via | Utilisateur avancé de Nokia

