Les nominés aux GOTY aux Game Awards 2020 ont suscité la polémique, que pensez-vous des candidats?

L’absence de Half Life Alyx a été l’un des sujets les plus discutés sur cette liste de jeux vidéo.

C’est l’une des actualités les plus parlées de la semaine non seulement sur les pages 3DJuegos mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous connaissons déjà la liste des nominés aux GOTY aux Game Awards 2020, et comme cela arrive souvent dans ces cas, la sélection de jeux vidéo a donné beaucoup à parler parmi les fans. Est-ce juste? Oubliez les gros titres? Lesquels auriez-vous nominés?

Compte tenu du grand intérêt que le sujet a suscité, ainsi que de la polémique, ici dans la rédaction, nous avons été clairs à ce sujet: cela devrait être le sujet de notre section Opinion des lecteurs; donc vous savez quoi faire maintenant. Nous voulons vous lire, connaissez vos impressions sur cette liste de nominés, et si vous pensez qu’elle est correcte dans la sélection des titres nominés pour le prix du jeu de l’année aux Game Awards.

Il y a beaucoup d’autres candidatures, mais au final, celle qui a suscité le plus de débats est celle de GOTY, c’est pourquoi nous nous concentrons sur cette question. Le dernier jeu vidéo d’action de Valve méritait-il d’être sur la liste? Nous vous rappelons que dans notre analyse de Half Life Alyx nous qualifions ce jeu de réalité virtuelle de “révolution non seulement dans le domaine de la réalité virtuelle, mais aussi dans celui du jeu vidéo lui-même”, se situant au niveau des grands jeux vidéo de la série Demi vie. En général, ses critiques ont été similaires, par conséquent, beaucoup ont été surpris qu’il ne figure pas parmi les nominés de GOTY.

Le hit Animal Crossing: New Horizons de Nintendo Switch a également suscité un débatPour vous donner une idée de la répercussion qu’ont eue l’actualité, le thème d’origine touchez les 500 commentaires, avec des opinions de toutes sortes. Le succès Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch a également suscité des débats, car il y a ceux qui considèrent qu’il ne convient pas d’être parmi les gagnants, et ceux qui, au contraire, considèrent que leur nomination est plus que justifiée par sa qualité et aussi par sa capacité à attirer et séduire des millions de personnes dans le monde plus ou moins friandes de jeux vidéo.

Dans cette liste, nous trouvons également des surprises comme Hades, le fantastique jeu vidéo Supergiant, qui est devenu l’un des jeux de révélation de 2020. D’autres comme DOOM Eternal ou The Last of Us: Part 2 ont généré moins de débats, car beaucoup l’ont pris pour acquis. cela finirait par figurer sur la liste, comme cela a été le cas.

