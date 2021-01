le visioconférences ils sont devenus monnaie courante en période de pandémie. Soit pour le travail, les études ou simplement parce que nous voulons montrer quelque chose à quelqu’un pendant que nous partageons notre écran. Parfois, des notifications qui n’ont rien à voir avec le problème finissent par fuir. Cela pourrait être évité en désactivant cette fonctionnalité, mais ce n’est pas toujours aussi simple. Les développeurs de Google Chrome Ils ont pensé à une solution pour que nous ne révélions pas de données sensibles.

Ongle nouvelle fonctionnalité Chrome ça te permettra masquer le contenu des notifications lorsque vous vous retrouvez à partager l’écran. Une fois que vous arrêtez de le partager, toutes les notifications s’affichent automatiquement. Cela peut être très utile pour garder l’intimité sans perdre les pop-ups. Comme indiqué sur le blog Google, cette fonctionnalité inclut les notifications de Google Chat, les notifications par e-mail et d’autres sites Web tiers.

Alors … comment les notifications sont-elles désactivées? Vous pouvez empêcher l’affichage du contenu des alertes en sélectionnant l’option “silence“. Aussi vous pouvez configurer le navigateur pour qu’il n’affiche aucune notification jusqu’à ce que vous ayez fini de partager l’écran.

Google a également indiqué que cette fonction répond aux nouvelles façons de travailler dans lequel de nombreux utilisateurs utilisent différentes applications pour communiquer: “Nous espérons que cette fonctionnalité réduit les distractions et empêche l’affichage accidentel d’informations confidentielles ou personnelles lors du partage d’écran.”

Cette fonctionnalité Chrome sera déployée progressivement au cours des prochains jours et sera disponible pour les produits suivants: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi que G Suite clients Basic, Business, Education, Enterprise for Education et organisations à but non lucratif. Il peut également être utilisé par les utilisateurs disposant de comptes Google personnels.

Google veut protéger vos mots de passe dans Chrome

Google Chrome activera une fonctionnalité pour vous aider à renforcer le sécurité de vos mots de passe stocké dans le navigateur. S’il détecte qu’un mot de passe est faible ou a été compromis, il vous en informera afin que vous puissiez prendre la mesure la plus appropriée. Par exemple, sa modification. Cette fonctionnalité sera disponible pour les versions de bureau et iOS dans les prochains jours.

