Le navigateur Windows, Microsoft Edge, essayez de faire la différence avec de nouvelles fonctions qui améliorent notre expérience de navigation sur Internet. Le plus récent est l’insertion automatique de codes de réduction et de coupons lors des achats en ligne, ce qui nous permet d’économiser de l’argent sur nos achats. Cette nouveauté s’ajoute à la comparaison automatique des prix, ce que Microsoft a implémenté dans Edge il y a plusieurs semaines via une mise à jour logicielle.

Comparaisons de prix automatiquement ou insertion automatique de certains remise inattendu pendant que nous achetons un article, cela peut être une excellente fonctionnalité d’une grande utilité pour les utilisateurs qui effectuent leurs achats en ligne. Et est-ce que n

ou allons-nous simplement économiser de l’argent; Nous éviterons également de passer plus de temps que nécessaire à faire des comparaisons de prix manuellement.

Plus d’actualités sur Microsoft Edge

Pour proposer un navigateur plus attractif à l’utilisateur, Microsoft a également pris en compte une série de demandes de ses utilisateurs. La capture d’écran le marquage complet ou numérique – qui permet des annotations sur des pages Web – en sont quelques-uns.

Le package offre également des améliorations supplémentaires, telles que raccourcir les liens automatiquement sans avoir besoin de recourir à des services tiers. Ceci est particulièrement utile lorsque nous copions un lien particulièrement long depuis la barre d’adresse.

Pour l’instant, comme nous l’avons commenté précédemment et tel que publié par The Verge, des remises, des coupons et des promotions dans le navigateur Microsoft Edge ils ne seront disponibles qu’aux États-Unis. En revanche, le reste de l’actualité atteindra d’autres pays.

Petit à petit, Microsoft Edge veut se positionner comme l’un des principaux navigateurs de la plupart des systèmes d’exploitation, y compris, bien sûr, les fenêtres, où est le navigateur par défaut. Bien qu’ils aient considérablement amélioré l’expérience utilisateur grâce, entre autres, à la mise en œuvre du moteur Chrome, ils n’ont pas encore réussi à consolider un nombre significatif d’utilisateurs par rapport à d’autres options comme Google.

