Facebook a publié des faits intéressants sur le jeu mobile avec sa dernière enquête. Il s’avère que l’étude axée sur le coronavirus de cette année a jeté l’évidence, que les joueurs mobiles ont augmenté entre 25% et 50% en Allemagne, aux États-Unis, en Corée du Sud et au Royaume-Uni, grands pays qui peuvent servir de référence mondiale.

De toute évidence, je pense que nous savions tous que la pandémie allait évidemment augmenter le nombre de personnes qui jouent dans le monde, bien que ce que nous considérons intéressant de sauver de cette enquête, c’est que les nouveaux joueurs sont beaucoup plus ouverts à dépenser de l’argent pour les jeux vidéo. téléphone portable que les joueurs vétérans.

Seulement dans Aux États-Unis, 43% des nouveaux joueurs déclarent avoir dépensé de l’argent sur un jeu mobile, tandis que le anciens joueurs, le pourcentage avoisine 23%. De plus, le montant moyen dépensé par les nouveaux joueurs est de 27 USD, tandis que celui des anciens joueurs est de 17%.

Le panorama se répète dans d’autres pays, mais il est intéressant de penser que peut-être la vision taboue selon laquelle «les jeux sur téléphone portable ne sont pas de vrais jeux et cela ne vaut pas la peine de dépenser de l’argent pour eux» est peut-être laissée pour compte. C’est un commentaire largement entendu parmi les générations pré-2000 mais qui devient de plus en plus obsolète chaque jour. Parce que sur console et PC, il est également très courant que les gens jouent à des titres gratuits avec des microtransactions, mais pour une raison quelconque, il était mal vu de le faire sur les mobiles.

