Pimax est l’une des sociétés de fourniture d’ordinateurs de réalité virtuelle les plus prestigieuses. Ses lunettes 5K Plus Ils sont l’un des objectifs avec la meilleure évaluation du marché, même si la version renouvelée vient d’être lancée. Il s’agit du Pimax 5K Super, Des lunettes VR qui ils peuvent même atteindre un taux de rafraîchissement de 180 Hz.

Même l’écran de mon ordinateur n’atteint pas autant de Hz. Cela ne peut évidemment pas tirer autant d’avantages, car principalement le taux de rafraîchissement est meilleur pour les jeux compétitifs, qui n’existent pas en VR. Mais cela peut sans aucun doute augmenter l’immersion dans la réalité virtuelle à des niveaux plus élevés.

Pimax 5K Super

Les lentilles ont un mode standard à 160Hz et un mode expérimental à 180Hz. En outre peut afficher des résolutions jusqu’à 5K avec une structure de sangle audio modulaire (MAS) mise à jour avec un carénage de kit de confort Pimax, le protège-nez et le système de coque renforcée qui permet un plus grand confort et une plus grande facilité d’utilisation.

Les lentilles sont compatibles avec le Steam VR et aussi avec Lighthouse 2.0, le système de suivi à l’échelle de la pièce le plus avancé du marché. Le Pimax 5K Super a un coût de 749 USD sur votre page, bien que 1326 USD vous pouvez prendre le pack livré avec deux stations de base SteamVR 2.0 et deux contrôleurs.

