Les carnets premium de ASUS Zenbook avec les nouveaux processeurs Intel 11e génération. Ce sont les premiers ordinateurs à arriver dans le pays avec des processeurs qui ont été présentés il y a seulement quelques mois. Ils sont également livrés avec les nouveaux graphiques Intel Iris Xe, idéaux pour d’excellentes performances, autonomie et puissance.

Il s’agit du nouveau ASUS ZenBook Flip S et ASUS ZenBook 14 UX 425. Les deux équipes sont conçues pour concourir dans la gamme la plus haut de gamme d’ordinateurs portables, super puissants et super légers.

ASUS Zenbook Flip S

le ASUS Zenbook Flip S est le plus haut de gamme de tous les ordinateurs portables proposés par la marque dans le pays et il promet une mise sous tension complète en moins d’une seconde, ainsi qu’une autonomie d’un jour et des fonctions conçues exclusivement pour le télétravail, la mobilité et la nouvelle normalité post-pandémique.

Ce portable est livré avec le nouveau processeur i7 1165G7, SSD PCIe 3.0 x4 ultra-rapide de 512 Go, 16 Go de RAM, la nouvelle puce graphique intégrée Intel Iris Xe, technologie WiFi 6, écran NanoEdge OLED UHD Résolution Full HD, avec 500 nits de luminosité, technologie DisplayHDR 500 True Black et angles de vision allant jusqu’à 178 degrés.

Le nouveau Zenbook Flip S parvient à fournir à l’utilisateur une expérience élégamment polyvalente avec

Possibilités d’utilisation variées grâce à sa charnière ErgoLift 360 °, qui permet d’utiliser l’appareil dans différentes positions, y compris le mode traditionnel, le mode stand, le mode tente et le mode tablette, ce qui est idéal pour une utilisation avec le stylet ASUS (inclus ).

Ce cahier Il est entièrement conçu pour les exigences de la nouvelle norme de l’après-pandémiePar conséquent, il dispose de technologies différentielles axées sur une meilleure expérience de visioconférence, comme son microphone avec IA qui élimine le bruit ambiant en 3 modes; ClearVoice Mic qui élimine le bruit capté par le microphone de l’ordinateur, le mode de normalisation de champ lointain qui capte et filtre le son à 360 ° dans des scénarios multi-présentateurs, correspondant aux niveaux audio de chaque individu et le mode ClearVoice Speaker, qui élimine bruit ambiant de la personne à l’autre bout de l’appel.

La vidéo est également importante, donc grâce à un algorithme qui mélange le traitement de l’IA et la technologie de caméra infrarouge, les images sont plus claires, même dans des environnements à faible éclairage.

Il dispose d’une technologie de charge rapide qui recharge la batterie à 60% en seulement 49 minutes et il dispose également de la technologie ASUS USB-C Easy Charge qui permet une charge polyvalente à partir de n’importe quel chargeur standard capable de fournir entre 5 et 20V, comme un chargeur d’avion, un chargeur portable ou une batterie externe.

Vous pouvez l’acheter chez Fallabella pour une valeur de 1 299 990 $.

ASUS Zenbook 14 UX425

Vient aussi le renouvellement du cahier ASUS Zenbook 14, également avec des processeurs Intel de 11e génération et avec des fonctionnalités légèrement moins premium que son frère Flip, pour un public plus traditionnel. Avec les graphiques intégrés d’Intel Iris Xe, ils sont également livrés avec l’option de graphiques dédiés Nvidia GeForce MX. Pour une expérience confortable, il intègre un écran NanoEdge avec des bords ultra-minces, une connectivité haut débit avec 2 ports USB-C Thunderbolt 4 et également WiFi 6.

