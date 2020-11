Samsung vient de rendre officielle la compatibilité de ses téléviseurs intelligents 2020 avec l’assistant Google. De cette façon, aura une compatibilité totale avec alexa, Bixby et Google Assistant. Il ne nécessite aucun type de téléchargement supplémentaire, l’intégration atteint directement les téléviseurs.

Les modèles chanceux sont les téléviseurs QLED 4K et 8K 2020, les téléviseurs Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero et The Terrace. Nous allons vous dire quelles sont les implications de cette nouvelle et pourquoi il est important que Les nouveaux téléviseurs de Samsung sont compatibles avec l’Assistant Google.

Google Assistant renforce ses liens avec les téléviseurs Samsung

Samsung annonce déjà la compatibilité de Google Assistant avec sa gamme de téléviseurs intelligents 2020. Pour le moment, ils étaient compatibles à la fois avec Bixby, l’assistant de la société coréenne, et Alexa d’Amazon. Maintenant, nous aurons plus de possibilités grâce à l’Assistant Google.

L’intégration de l’Assistant Google est terminée: nous pouvons contrôler le téléviseur, la lecture et le contenu via l’Assistant Google

Cette intégration permet désormais d’accéder au contenu par la voix, d’obtenir des réponses en temps réel à l’écran, ainsi que de contrôler la domotique que nous avons liée à la télévision (enceintes et autres) de manière plus que simple. Nous pouvons également régler le volume, contrôler la lecture, ouvrir des applications beaucoup plus.

L’entreprise souligne que rien à télécharger ou mettre à jour, nous comprenons donc que l’intégration de Google Assistant se fait via le serveur et qu’elle atteindra progressivement tous les nouveaux téléviseurs Samsung.

Via | Samsung

