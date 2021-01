Le téléviseur le moins cher avec la technologie OLED viendra de la main de LG avec la série A1. Cela a été confirmé par le constructeur lui-même lors d’une présentation au CES 2021, bien qu’il n’ait pas révélé la fourchette de prix. Nous devrons attendre pour connaître la dénomination de bon marché.

Le marché de la télévision OLED Il n’occupe pas un volume important sur le marché en raison de son prix élevé, par rapport à d’autres propositions avec des résolutions 4K. Le fabricant veut changer la tendance avec une nouvelle série de téléviseurs de différentes tailles et se passer de certaines caractéristiques des téléviseurs les plus premium.

D’une manière générale, LG propose des designs très soignés dans ses propositions de consommation audiovisuelle. Les téléviseurs haut de gamme en sont un exemple, design minimaliste il est enveloppé dans n’importe quelle pièce de manière discrète. La Série A1 il offre un bon design sans atteindre cette catégorie et des performances décentes mais sans trop se démarquer. Cette combinaison permettrait d’améliorer le prix dans la gamme d’entrée des propositions OLED du fabricant sud-coréen.

Nouveaux téléviseurs LG OLED avec des fonctionnalités plus sobres

Afin de proposer un prix compétitif dans la gamme OLED, LG se dispensera de certaines fonctionnalités standard de ces modèles, comme le taux de rafraîchissement 120 Hz par un panneau 50 ou 60 Hz. Le port HDMI ne sera pas destiné aux consoles de dernière génération, car il disposera d’un port HDMI 2.0b, comme le rapporte Engadget.

Au lieu de cela, la nouvelle série A1 de LG offre un son eARC sans perte, Dolby Vision, Dolby Atmos et un triple HDMI avec prise en charge HGiG HDR conçu pour les jeux. La gamme de tailles est large, avec des panneaux de 48, 55, 65 et 77 pouces et compatible avec les principaux assistants vocaux, tels que Amazon Alexa et Google Assistant.

Bien que le design ne soit pas à la hauteur des propositions les plus premium, LG Il compense cela avec un processeur Alpha 7 de quatrième génération exécutant webOS 6.0, le système d’exploitation propriétaire de LG. Ce n’est peut-être pas le plus accepté par les utilisateurs, mais pour offrir une bonne expérience pour interagir avec le contenu de manière simple.