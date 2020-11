Le produit phare vous positionne, mais vivo sait qu’il devra rivaliser très fort dans les gammes les plus abordables et les plus vendues. Voici comment sont vos nouveaux vivo Y70 et vivo Y20!

On adore ça de nouveaux fabricants arrivent sur le marché mobile pour le rafraîchir, surtout ces dernières années au cours desquelles il a été si difficile de trouver des nouvelles intéressantes parmi une mer de sandwichs en verre et en métal, tous pratiquement identiques et avec la photographie comme seul élément de différenciation.

Cette saturation n’a sûrement pas été une motivation très prometteuse, comme ce parcours 2020 compliqué ne l’est pas, mais en tout cas il ne reste plus que Merci beaucoup pour votre courage et votre audace pour faire les choses différemment, pour ramer à contre-courant avec l’expérience et les utilisateurs au centre de sa stratégie, et surtout son atterrissage avec toutes les lois en Europe avec un catalogue très intéressant dans des circonstances qui n’aident certainement pas.

Et c’est que oui les amis, on vous a déjà dit qui sont ces gars en direct et pourquoi vous devriez vous intéresser à leur expansion internationale, en plus de analysez votre surprenant premier produit phare, un vivo X51 5G coup de foudre et que vous avez recherché sans préambule la meilleure expérience Android au meilleur prix oubliant les courses et les spécifications.

Quoi qu’il en soit, en direct, il était clair que le haut de gamme ne vous positionne et que le vivo X51 5G ne devrait pas arriver seul, donc les mains au travail ont accompagné leur appareil le plus performant avec des accessoires de base tels que leurs écouteurs Neo sans fil, en plus de nous présenter en profitant de l’occasion un catalogue complet de smartphones plus destiné à concurrencer les meilleurs vendeurs Du marché.

Sur l’horizon les options de realme, OPPO ou Xiaomi comme concurrence claire, et toujours à l’esprit l’expérience utilisateur comme principale référence de certains appareils qui parient sur la satisfaction de l’utilisateur avec la meilleure autonomie et une photographie mobile soignée et polyvalente, sans oublier de jolies finitions et couleurs à des prix qui les positionnent vraiment bien.

Il y a deux options que nous avons voulu mettre en évidence pour vous à cette occasion, à la recherche que vous connaissiez les paris les plus ambitieux de vivo à la fois dans le milieu de gamme et dans la coupe la plus basique, où les Vivo Y70 et Vivo Y20 jouent déjà sur nos marchés à des prix qui bougent entre 199 et 279 euros pour atteindre toutes les poches.

Si vous souhaitez rencontrer les meilleurs vendeurs de vivo, n’y allez pas encore, car nous vous présentons maintenant les vivo Y70 et vivo Y20s dans tous les détails et avec leurs premières offres dans cet aperçu de la campagne de Noël … Ne les manquez pas!

vivo Y70, fiche technique et performances: que demander de plus pour 279 euros?

J’ai pu tester le vivo X51 5G pour vérifier de première main que les mots de vivo n’ont pas été emportés par le vent, et le terminal illustre clairement que l’utilisateur et l’expérience sont la chose la plus importante pour le fabricant chinois, qui s’engage à écouter la communauté qui cherche à répondre aux besoins importants qui exigent le plus.

Dans ce cas, on recommence à partir de un design élégant et très épuré, bien construit et parfaitement utilisant du plastique, ce qui donne de la légèreté à l’ensemble ainsi qu’une finition très bien réalisée qui jouer avec les lumières et les dégradés tout en évitant les marques d’empreintes digitales lors de la prise de l’appareil en utilisant des tons mats.

Dans la section hardware, rien ne manque, et ce n’est pas anodin dans un smartphone de cette gamme de prix, qui profitez même d’un panneau AMOLED alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 665, plus lecteur d’empreintes digitales intégré et NFC pour nous permettre les paiements mobiles si nécessaires en ces temps.

Mais ne restons pas ici, apprenons à le connaître plus en profondeur avec le tableau des spécifications habituelle que vous aimez tant:

vivo Y70Caractéristiques et spécifications techniquesDimensions161 x 74,1 x 7,8 (mm) Poids 171 (g) Écran 6,44 pouces AMOLED Résolution et densité FHD + (2400 x 1080 pixels), rapport hauteur / largeur 20: 9, 409 dpi ProcesseurQualcomm Snapdragon 665, octa-core @ 2, 0 GHz, Adreno 610 GPU RAM 8 Go Stockage 128 Go extensible avec microSD Système d’exploitation Android 10, avec personnalisation FunTouch OS Caméra arrière Triple avec 48 MP (f / 1,8) de large, 2 MP (f / 2,4) macro et 2 MP (f / 2,4) de profondeur; HDR, double flash LED, vidéo 4K à 30 ips Caméra avant 16 MP (f / 2.0) de large, HDR, vidéo FHD à 30 ips Connectivité Dual SIM LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 LE, aGPS + GLONASS + GALILEO + BDS, NFC, radio FM, USB Type-C OTG, prise audio 3,5 mm Batterie 4100 mAh (non amovible), charge rapide à 33 W (chargeur inclus) Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran (optique)

La conception et la construction sont certainement au-dessus de la moyenne et bien au-dessus des mobiles autour de ces environ 279 euros qu’il en coûte, bien que là où ce vivo Y70 donne vraiment le coffre, c’est surtout dans sa section multimédia, avec une triple caméra qui offre de la polyvalence et la qualité en général, ce que la plupart de ses utilisateurs lui apporteront.

Non seulement cela, et c’est que, si l’autonomie est toujours un problème dans nos smartphones, dans ce cas nous aurons une batterie généreuse de 4100 mAh qui en soi offre une longue durée de vie sans visiter le chargeur, mais la bonne nouvelle est complétée par la charge rapide de 33W et le chargeur inclus en standard, qui promet de récupérer jusqu’à 65% de sa capacité en seulement une demi-heure.

Si vous êtes intéressé par le nouveau vivo Y70, vous êtes sûrement avant l’une des meilleures options du marché dans cette gamme de prix, alors n’y pensez pas trop car les offres sont ponctuelles et les unités voleront sûrement … Nous vous laissons les liens pertinents ici!

Vivo Y20s, fiche technique et caractéristiques: un gigantón abordable avec 5000 mAh dans sa batterie

La deuxième des options les plus vendues de vivo est ce Y20s qui réduit considérablement ses performances, même si cette baisse se traduit également par un prix qui descend en dessous de 200 euros pour atteindre encore plus de poches, le plaçant parmi les terminaux les plus attractifs de la gamme d’entrée Android.

Dans ce cas, le fabricant chinois a choisi gardez vos bonnes finitions mais optez pour les dégradés brillants dans les tons noir et bleu, pariant encore une fois sur le plastique et embarquant le lecteur d’empreintes digitales dans une position confortable sur le côté du terminal.

Votre matériel continue de parier sur le fait de jouer avec un cran au dessus de son prix, montage d’un grand écran IPS de 6,51 pouces et d’un cœur électronique Qualcomm, en plus de tous les acteurs attendus d’un mobile de base en 2020 et nous vous présentons ici:

vivo Y20sCaractéristiques et spécifications techniquesDimensions164,4 x 76,3 x 8,4 (mm) Poids 192,3 (g) Écran 6,51 pouces Résolution et densité IPS HD + (1600 x 720 pixels), format 20: 9, 270 dpi ProcesseurQualcomm Snapdragon 460, huit cœurs @ 1,8 GHz, Adreno 610 GPU RAM 4 Go de stockage 128 Go extensible avec microSD Système d’exploitation Android 10, avec personnalisation FunTouch OS Caméra arrière Triple avec 13 MP (f / 2,2) de large, 2 MP (f / 2,4) macro et 2 MP (f / 2,4) de profondeur; HDR, flash LED, vidéo FHD à 30 ips Caméra frontale 8 MP (f / 1,8) de large, vidéo FHD à 30 ips Connectivité Dual SIM LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 LE, aGPS + GLONASS + GALILEO + BDS , Radio FM, microUSB OTG, prise audio 3,5 mm Batterie 5000 mAh (non amovible), charge rapide à 18 W (chargeur inclus) Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le cadre latéral

Comme vous l’aurez vu, Vivo a conservé dans cet appareil une plate-forme matérielle solvable, même si c’est vrai Ces 50 euros de marge entre le Vivo Y70 et les Y20 peuvent faire le pari majoritaire sur le modèle le plus performant qui, évidemment et uniquement pour sa dalle AMOLED, vaut bien plus pour l’amélioration de l’expérience.

Quoi qu’il en soit, peu de choses peuvent être manquées dans les Vivo Y20, qui pour 199 euros il nous offre tout ce qu’on attend d’un smartphone basique À l’exception des paiements mobiles, car il manque de connectivité NFC.

C’est un smartphone destiné plus au jeune public, voire aux plus âgés, avec un grand panneau, des finitions à la hauteur et surtout une autonomie qui détruira probablement le reste de l’industrie, avec une batterie gigantesque de 5000 mAh et une charge rapide de 18 W qui, sans aucun doute, déplacera ce matériel au-delà des deux jours d’utilisation.

