Les caméras Blink d’Amazon ont été un élément de base dans le segment des caméras de valeur du marché de la sécurité domestique encombré, et la gamme 2020 Blink cherche à consolider la position d’Amazon sur la place de première valeur. À 99 $ pour Blink Outdoor et 79 $ pour Blink Indoor, Amazon suit le rythme de sa gamme très abordable de l’année dernière et ajoute une nouvelle autonomie impressionnante. Ces nouvelles caméras Blink Indoor et Outdoor sont conçues pour une autonomie incroyable de 2 ans avec les 2 piles AA incluses dans la boîte de chaque caméra. Tout cela sans sacrifier les capacités de résolution ou de vision nocturne.

Ces nouvelles caméras Blink de 3e génération offrent la même résolution HD et la même vision nocturne infrarouge que les modèles de l’année dernière et sont même emballées dans un nouveau boîtier plus élégant. Ils ont toujours ce design carré arrondi caractéristique, le modèle extérieur conservant l’esthétique entièrement noire tandis que les caméras intérieures ont une garniture blanche. Blink Outdoor offre un design résistant aux intempéries, conçu pour la pluie ou le beau temps, chaud ou froid avec une plage de température de fonctionnement de -4 à 113 ° F.Blink Outdoor peut même être placé en plein soleil, ce que de nombreux autres fabricants ne font pas. offre avec leurs caméras extérieures.

Amazon sortira les caméras Blink Indoor et Blink Outdoor de 3e génération le 16 septembre 2020. Comme auparavant, plus vous achetez de caméras à la fois, moins chaque caméra coûte cher. Amazon propose même un Blink Mini avec chaque pack et cela devient également moins cher à mesure que vous achetez des caméras supplémentaires. Le pack de 5 des nouvelles caméras Blink de 3e génération fait baisser le prix du Blink Mini à 10 $. Toutes les nouvelles caméras Blink fonctionnent avec le module Blink Sync 2 et disposent d’un stockage hors ligne via une clé USB en option. Il y a une raison pour laquelle Blink figure régulièrement sur la liste des meilleures caméras de sécurité sans fil pour la maison.

