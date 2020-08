Là Xiaomi Mi Band 5 il n’est sur le marché que depuis quelques mois et son succès l’a même étonné Xiaomi. La société chinoise a réussi à mettre un appareil sur le marché costume d’affaires, compact, à partir de excellent affichage capable de surveiller tous les aspects les plus importants de la santé des utilisateurs.

Deux semaines après la dernière mise à jour, qui avait amené le prise en charge de la langue italienne et l’introduction d’une fonction très importante pour les femmes, la surveillance du cycle menstruel. Mais voyons plus en détail ce que la nouvelle mise à jour apporte.

Mi Band 5 se met à jour en améliorant de nombreux aspects cruciaux

La nouvelle mise à jour signalée et arrivée sur de nombreux appareils par les utilisateurs est la firmware 1.0.1.84, et apporte des améliorations significatives dans plusieurs aspects du groupe.

Tout d’abord il semble que Xiaomi a encore amélioré la fiabilité du nombre de pas et distance parcourue, empêchant l’appareil d’enregistrer les faux pas. Sa précision améliorée en fait à nouveau le meilleur appareil de l’industrie à un prix record. De plus, le surveillance du sommeil. Désormais, le bracelet intelligent peut distinguer plus facilement les siestes du sommeil réel et de l’enregistrement de phase REM c’est beaucoup plus précis. De cette manière, l’image globale de la surveillance du sommeil est considérablement améliorée et élargie.

Avez-vous reçu la mise à jour? Faites le nous savoir dans les commentaires! Si, en revanche, vous ne savez pas si vous souhaitez ou non acheter le Mi Band 5, qu’attendez-vous? Il s’agit du meilleur appareil à bande intelligente du marché, avec une précision et une assistance de premier ordre.