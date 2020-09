Le marché des montres intelligentes et des bracelets d’activité à bas prix est entre les mains d’Amazfit et Xiaomi, deux sociétés sœurs qui promeuvent énormément le segment inférieur de cette industrie avec des prix compétitifs et des fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs qui ne recherchent pas les dernières nouveautés, et se contentent d’une mesure basique de l’activité et des notifications sans sacrifier l’autonomie.

En ce sens, les propositions d’Amazfit sont parmi les plus populaires, que Huawei a récemment rejointes avec son horloge à écran long à un prix très compétitif également. Bien qu’elles soient loin de certaines des marques les plus puissantes du marché telles que celles proposées par Apple ou Samsung, ou même les montres intelligentes haut de gamme de Huawei, les montres intelligentes Amazfit répondent à des spécifications avec presque tout ce qu’un utilisateur moyen recherche.

Désormais, deux de ses modèles les plus récents, le GTR 2, le GTS 2, en plus du Band 5, arriveront bientôt en Espagne sans utilisateurs. doivent recourir à l’importation internationale de ces appareils, disponible en Chine – certains uniquement sur réservation – officiellement et qui peuvent être achetés à des prix très compétitifs de partout dans le monde.

Amazfit GTR 2 et GTS 2: les deux faces d’une même pièce

De cette façon, l’Amazfit GTR 2 et GTS 2 partagent leurs spécifications les plus basiques, y compris les options de connectivité et de santé, ainsi que le prix, d’environ 25 euros à changer, mais l’écran et la taille de l’horloge elle-même diffèrent. , ce qui rend également la batterie entre les deux modèles différente, plus ou moins de moitié.

De leur côté, les deux montres proposent un écran AMOLED de 1,39 pouces de (326pp dans le cas de GTR 2 et 341ppp dans GTS 2). Une batterie 471mAh (avec une durée théorique de 14 jours) intégrée au GTR 2 et 246mAh (7 jours d’autonomie) dans le GTS 2, résistance à l’eau 5ATM, Bluetooth 5.0, NFC, WiFi, capteur d’impulsions , capteur d’oxygène sanguin, accéléromètre et GPS.

Alors que Amazfit GTR 2 est déjà disponible à l’achat en Chine, le GTS 2 peut être réservé pour le moment. Les deux montres seront officiellement disponibles, bien que la date soit encore inconnue.

