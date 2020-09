Facebook a commencé sa conférence Facebook Connect et l’une de ses premières annonces concerne les lunettes de réalité virtuelle, Oculus Quest 2. La deuxième génération de Quest confirme tous les détails précédemment divulgués et est la première à nécessitera un compte Facebook pour les utiliser.

En termes de spécifications, l’Oculus Quest 2 ils sont plus légers et plus puissants que leur prédécesseur et ils ont une bande de tissu plus confortable pour s’adapter à la tête. A l’intérieur on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, 6 Go de RAM et un espace de stockage pouvant être étendu jusqu’à 256 Go moyennant un coût supplémentaire.

L’écran a une résolution de 1832 x 1920 pixels avec un taux de rafraîchissement de 72 Hz par œil. Par rapport à l’Oculus Quest original, les spécifications font un grand pas en avantsauf les frais de mise à niveau. Pour remédier à ce problème, Facebook a promis que l’écran offrira 90 Hz via une mise à jour logicielle post-lancement.

Oculus Quest 2: léger et puissant

Le design du nouvel Oculus Quest 2 subit quelques modifications par rapport à la première version. Facebook dit que il est plus confortable à utiliser grâce aux bandes de réglage et à son poids léger. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent l’utiliser pendant de longues périodes. La la distance interpupillaire peut être ajustée et pour cela, des distances de 58, 63 et 68 mm sont incluses qui sont sélectionnées lors du déplacement des lentilles.

La l’autonomie est comprise entre 2 et 3 heures avant d’exiger une recharge. Cela dépendra du type de contenu car si vous l’utilisez pour des jeux, vous devrez le connecter à l’alimentation à 2 heures, tandis que si vous regardez des films, des vidéos ou tout autre contenu multimédia, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 3 heures. L’Oculus Quest 2 comprend un adaptateur USB-C ce qui garantit qu’il chargera de 0 à 100% en 2,5 heures.

Les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de Facebook comprennent deux contrôleurs 9 x 12 cm avec un anneau de suivi. Ajouté à cela aussi il existe une gamme d’accessoires vendus séparément Parmi lesquels se trouvent des masques supplémentaires qui s’adaptent à la taille du visage. Si vous souhaitez améliorer l’ergonomie et le confort, vous pouvez opter pour un bandeau Elite, ou intégrer un Elite avec batterie pour assurer plus d’autonomie.

Il n’y aura pas de logiciel exclusif, bien que nous puissions jouer à ‘Assassin’s Creed VR’

L’Oculus Quest 2 fonctionne avec tous les jeux disponibles qui fonctionnent sur son prédécesseur. Il n’y a pas eu d’annonce exclusive concernant le logiciel pour ces lunettes lors de l’événement, bien qu’Ubisoft ait révélé Assassin’s Creed VR comme un jeu exclusif pour la plate-forme Oculus, ainsi que Tom Clancy’s Splinter Cell VR. Les autres titres sont Star Wars: Tales from the Galaxy Edge, suite de Vader Immortal, Population One, Jurassic World: Aftermath et The Walking Dead: Saints & Sinners, parmi quelques-uns.

Oculus prévient qu’un compte Facebook sera nécessaire pour utiliser ses lunettes de réalité virtuelle

Enfin, Facebook a confirmé que l’Oculus Quest 2 nécessitera un compte Facebook pour être utilisé. Cela a déjà été divulgué lorsque les politiques Oculus ont changé et que seul le matériel actuel peut être utilisé avec un compte Oculus hérité.

Prix ​​et disponibilité

Lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 sera disponible à partir du 13 octobre Au prix de 299 $ (64 Go) et 399 $ (256 Go). Avec le lancement imminent de la PlayStation 5 et de la Xbox Series S et Series X, payer 299 $ pour le matériel Facebook en octobre semble être une erreur, même si certains le feront, car la confidentialité est la moins importante.

