La plateforme e-commerce Amazon a récemment émission d’offres qui nous a immédiatement rappelé le très apprécié Black Friday, le jour le plus attendu de l’année dans le monde entier.

Je vous rappelle que durant le mois de juillet 2020, le géant de Seattle n’a pas lancé son Prime Day, ni le jour où vous pouvez trouver des offres incroyables sur la plateforme, en raison de problèmes de livraison pendant cette période pandémique. Découvrons maintenant quelques offres récemment proposées.

Amazon: les offres de septembre 2020 sont incroyables

Les offres publiées par la plateforme sont dédiées à la période Retour à l’école et, pour être exact, des réductions seront disponibles du 31 août au 7 septembre 2020, mais il y aura aussi de nombreuses offres flash valables seulement quelques heures. Le catalogue est vraiment immense, avec des produits pour tous les goûts et tous les budgets. Ils vont des smartphones Xioami, Redmi, Samsung, LG et Honor jusqu’aux téléviseurs intelligents des meilleures marques, en passant par les notebooks Huawei et HP, les haut-parleurs Bluetooth et bien sûr aussi beaucoup de domotique.

Pour accéder à la page de promotion, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. Au cours de la journée et les prochains jours, nous publierons de nombreux articles avec tous les produits les plus intéressants en vente, répartis par marque ou catégorie de produit. En attendant, nous souhaitons vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver en jetant un œil à la page dédiée.

Le premier appareil qui a attiré notre attention est un Honor 9X Pro avec 6 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, proposé pour seulement 259,00 euros, jusqu’au 7 septembre 2020. Aujourd’hui est le dernier jour où vous pouvez à la place Samsung Galaxy M31 noir pour le prix de 259,90 euros au lieu de 279,90 euros.