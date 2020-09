Les offres Nintendo Switch sont là pour rester au Royaume-Uni, les États-Unis voyant de plus en plus souvent des flashs d’actions. Les choses sont donc certainement en train de remonter, donc nous ne paierions vraiment aucun prix pour les coûts augmentés pour le moment. Les offres groupées Nintendo Switch au Royaume-Uni ne vous offrent pas beaucoup d’argent sur votre achat, mais elles sont suffisamment saines pour offrir des prix non gonflés en ce moment, ce qui est bien plus que ce qui aurait pu être dit au cours des derniers mois. Si vous êtes aux États-Unis, vous constaterez que GameStop est peut-être votre meilleur pari pour récupérer des actions rares, nous avons donc inclus les offres les plus susceptibles d’être réapprovisionnées plus bas sur la page.

Alerte de stock Nintendo Switch UK 11/08:

Nous listons toutes les meilleures offres Nintendo Switch ici et nous sommes toujours à la recherche des meilleurs lots avec des jeux supplémentaires, des contrôleurs et d’autres accessoires afin que nous puissions les partager avec vous pendant qu’ils sont chauds.

Les ventes de la Nintendo Switch de juillet ont marqué ce que nous espérons être un retour abondant sur les tablettes, et avec un stock aussi répandu, on ne sait pas avec quelle quantité d’inventaire nous devrons jouer à l’avenir. Nous ne savons pas quand la Nintendo Switch reviendra pleinement aux États-Unis, mais d’ici là, nous examinons également les meilleurs détaillants pour vérifier quand ces consoles atterriront à nouveau sur les tablettes.

Faites défiler les lots sur cette page et nous vous montrerons également les prix de divers accessoires et jeux. Si vous voulez jouer en multijoueur en ligne et obtenir d’autres avantages comme des jeux gratuits, vous voudrez vous procurer un abonnement Nintendo Switch Online.

Les dernières offres Nintendo Switch bon marché

Vous voulez savoir où acheter une Nintendo Switch? Consultez nos tableaux de comparaison car ils seront le premier endroit pour trouver de nouvelles actions aux prix les plus bas. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas d’offres Nintendo Switch disponibles aux États-Unis, vous pouvez donc être confronté à des listes plus anciennes ici, mais revenez régulièrement pour être le premier à trouver la dernière actualisation.

À lui seul, le prix PDSF / RRP de la Nintendo Switch est de 299 $ aux États-Unis et de 279 £ au Royaume-Uni. Pour le moment, vous pourriez être tenté de payer une prime pour mettre la main sur une console aussi demandée, mais les choses ne sont pas si désespérées que vous ayez à payer plus de 349 $ / 349 £ pour la console elle-même. Notre technologie de comparaison de prix vous apportera les prix les moins chers ici, mais vous pouvez également faire défiler plus loin les meilleurs forfaits Nintendo Switch.

Les offres Nintendo Switch les moins chères du jour:

Nintendo Commutateur Nintendo 32 Go …

Console Nintendo Switch avec …

Si vous recherchez une alternative moins chère, la Nintendo Switch Lite peut être trouvée pour environ 199 $ (199 £). Cependant, cette console portable uniquement ne se connecte pas et ne dispose pas de Joy-Con détachable.

Les meilleures offres Nintendo Switch Lite du jour

Nintendo Switch Lite, gris

SWITCH LITE NSW NINTENDO …

Nintendo Switch Lite -…

Nintendo Switch Lite avec …

Packs Nintendo Switch (États-Unis)

Vous trouverez généralement des ventes Nintendo Switch plus intéressantes lorsque vous achetez des offres groupées, les détaillants ajoutant des jeux ou des accessoires supplémentaires au mélange pour prendre l’avantage sur leurs concurrents. Cependant, les offres Nintendo Switch vont et viennent, avec GameStop apportant leurs lots aux parieurs affamés chaque fois qu’un nouveau stock arrive.

Nous avons des liens pour les offres qui arrivent et qui ne sont pas en stock sur GameStop juste en dessous, car ils sont constamment mis à jour avec un nouvel inventaire. Si vous n’avez pas de chance cette fois-ci, revenez plus tard ou consultez les détaillants ci-dessous pour une autre photo.

Nintendo Switch Neon | Animal Crossing | La légende de Zelda: Souffle de la nature | Minecraft | Contrôleur Pro: 519 $ chez GameStop

C’est beaucoup à payer pour une Nintendo Switch en stock, mais vous obtenez en fait un bon rapport qualité-prix ici. Avec trois jeux de renom et un contrôleur Pro inclus, GameStop s’assure que seuls les fans achètent leur nouveau stock de Switch pour éviter les scalpers ici.

Nintendo Switch Gris | Animal Crossing | La légende de Zelda: Souffle de la nature | Minecraft | Contrôleur Pro: 519 $ chez GameStop

Consultez ce lien pour voir si GameStop a actuellement un stock de console Nintendo Switch grise disponible. Offrant le même lot que ci-dessus, nous passerions rapidement à celui-ci pour éviter toute déception si vous trouvez des boîtes sur les étagères.

Plus de revendeurs Nintendo Switch à vérifier:

Amazon – stock de tiers disponible, mais à un coûtGameStop – retours sur actions sur les lots de valeur supérieureNewegg – les prix ont récemment augmenté, mais des niveaux de stock auparavant solides Photo B&H – les commandes en souffrance sont en coursAdorama – stock temporairement indisponible au moment de la rédactionKohl’s – pas de stock actuellement disponible

Packs Nintendo Switch (Royaume-Uni)

Nintendo Switch Neon Red & Blue: 279 £ chez Currys

Les offres Nintendo Switch sont de retour et elles semblent être là pour rester. Currys a actuellement la Nintendo Switch en stock pour son prix standard de 279 £, ce qui est bien meilleur que les prix des tiers au cours des derniers mois. Vous trouverez également ce prix disponible sur Amazon.

Nintendo Switch | Animal Crossing: Nouveaux horizons: 319 £ chez Currys

Si vous recherchez une évasion sur une île déserte, New Horizons pourrait être votre premier choix idéal. Le jeu tant attendu était si respecté que c’est l’une des raisons pour lesquelles le stock de la Nintendo Switch a été démoli rapidement lors de sa sortie en mars.

Nintendo Switch | Paper Mario: Le roi de l’origami: 319,99 £ à Très

Paper Mario: The Origami King est le dernier titre de première partie à être sorti sur le système Nintendo Switch, ce qui rend son inclusion dans la sélection de bundles de Very encore plus impressionnante cette semaine.

Nintendo Switch | Mario Kart 8 Deluxe: 319,99 £ à Très

Il n’y a aucun doute à ce sujet, Mario Kart est un jeu de démarrage classique pour une nouvelle console Nintendo. Obtenez la dernière version avec votre offre Nintendo Switch pour 319,99 £ chez Very.

Nintendo Switch | Luigi’s Mansion 3: 319,99 £ à Très

Luigi’s Mansion 3 offre une excellente expérience multijoueur et solo pour les enfants et les adultes. C’est un favori des fans en ce qui concerne les offres Nintendo Switch, alors n’hésitez pas à profiter de cette offre de Very.

Nintendo Switch | Super Mario Maker 2: 319,99 £ à Très

Pensez-vous pouvoir faire un meilleur travail? Prouvez-le avec Super Mario Maker 2 – cet ensemble Nintendo Switch propose le créateur de plate-forme DIY pour un prix fantastique de 319 £ chez Very.

Nintendo Switch | The Legend of Zelda: Link’s Awakening: 319,99 £ à Très

Si vous vous sentez nostalgique, le dernier stock de Nintendo Switch comprend également ce bundle Link’s Awakening au même prix de 319,99 £.

Les offres d’abonnement au magazine Edge commencent à seulement 15 £

Besoin d’aide pour décider à quoi jouer sur votre nouveau Switch? Le magazine Edge propose des critiques et des aperçus de tous les derniers jeux, ainsi que des actualités et des informations de toute l’industrie. En tant que l’un des plus anciens et des plus fiables du secteur, Edge est là pour vous. Abonnez-vous maintenant à partir de seulement 15 £.

Trouvez le stock Nintendo Switch sur:

Amazon: En stock au moment de la rédactionCurrys: En stock au moment de la rédactionTrès: En stock au moment de la rédaction, avec de nombreux lots disponiblesArgos: Stock régional disponibleJohn lewis: Pas en stock au moment de la rédaction

Packs Nintendo Switch: comment repérer une bonne affaire

Ce n’est pas parce qu’un bundle Nintendo Switch est bon marché que c’est une bonne affaire. De nombreux détaillants incluent souvent des jeux moins chers avec leurs forfaits Nintendo Switch et facturent toujours le prix standard. Les jeux facilement disponibles pour 20 $ – 30 $ peuvent se faufiler dans les offres à prix premium, ce qui réduit la valeur globale de l’offre.

Dans ce cas, cela vaut la peine d’acquérir un contrat Nintendo Switch avec un jeu complet à 60 $ et de saisir le titre le moins cher séparément si vous avez désespérément envie d’y jouer. Pour cette raison, il vaut toujours la peine de vérifier le prix courant du jeu groupé que vous choisissez par rapport au coût global pour vous assurer que vous obtenez une bonne affaire. Les ventes de Nintendo Switch en dehors des périodes de magasinage chargées (Black Friday ou les vacances) sont plus susceptibles d’essayer cette tactique.

(Crédit d’image: Nintendo)

Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite est sortie à seulement 199,99 $ / 199,99 £ en 2019. C’est 100 $ / 80 £ de moins que la console Switch d’origine. Si vous souhaitez également jouer à des jeux sur le téléviseur, vous devriez plutôt opter pour la Nintendo Switch standard, car la Lite n’est jouable qu’en mode ordinateur de poche.

La Nintendo Switch Lite est disponible en plusieurs options de couleurs. Vous pouvez en acheter un maintenant en turquoise, gris, jaune ou rose corail, ainsi qu’une édition spéciale Pokemon Zacian & Zamazenta.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la console et voir les prix de chaque couleur et de chaque lot, consultez notre guide des prix et des offres Nintendo Switch Lite.

Les meilleures offres Nintendo Switch Lite du jour

Nintendo Switch Lite, gris

SWITCH LITE NSW NINTENDO …

Nintendo Switch Lite -…

Nintendo Switch Lite avec …

Comment acheter le bon commutateur Nintendo

Il est facile de faire la différence entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. Le premier offre un prix plus cher ainsi qu’une boîte plus grande qui présente des œuvres d’art avec un ensemble rouge et bleu ou gris de Joy-Con. Cependant, si vous magasinez pour la console principale, il existe une version plus ancienne dont vous devriez vous méfier.

La version mise à jour de la Nintendo Switch originale est désormais la seule que vous trouverez sur les tablettes de la grande majorité des détaillants. La batterie améliorée est le seul changement, les prix restant les mêmes par rapport à la version d’origine. Assurez-vous de choisir ce modèle en vérifiant le numéro de modèle HAC-001 (-01) (l’ancienne version est HAC-001) et en vérifiant que la boîte est entièrement rouge plutôt que de présenter une image d’une main ramassant le console. Toutes les offres Nintendo Switch présentées sur cette page proposent également le dernier modèle.

Jeux Nintendo Switch pas chers

Vous cherchez quelque chose à jouer? Certaines des dernières ventes de Nintendo Switch n’offrent peut-être pas le jeu dans lequel vous souhaitez vous lancer en premier. Sinon, utilisez ce tableau de comparaison de prix ci-dessous pour trouver les titres Switch les moins chers.

Les meilleures offres du jour sur les favoris Nintendo

Bouclier Pokémon – Nintendo …

Pokémon: Allons-y, Évoli! -…

Switch – La légende de Zelda: …

Nintendo Super Mario Party …

Luigi's Mansion 3 – Nintendo …

Peluche Super Mario Odyssey …

The Legend of Zelda: Breath …

Offres supplémentaires Joy-Con

Si vous recherchez plus d’options multijoueurs, vous voudrez peut-être consulter les dernières offres Joy-Con. Ces contrôleurs coûtent 10 $ de plus que le contrôleur Pro (plus d’informations ci-dessous), mais vous obtenez deux contrôleurs distincts pour étendre vos options. Les offres Nintendo Switch incluent rarement ces contrôleurs dans leurs offres groupées, il ne vaut donc pas la peine d’attendre un méga-pack.

Ou peut-être avez-vous simplement envie de couleurs différentes pour votre propre usage – le pack Neon Red / Blue Joy-Con offre des couleurs opposées à celles avec lesquelles la console est livrée, par exemple (rouge gauche et bleu droit). Découvrez les derniers prix ci-dessous ou achetez les meilleures ventes Joy-Con bon marché en ce moment.

Offres de manettes Nintendo Switch Pro

Vous n’aurez pas besoin d’une manette Nintendo Switch Pro pour jouer à des jeux, alors ne vous sentez pas obligé d’en acheter une. Le contrôleur Nintendo Switch Pro est un pad de style plus traditionnel et lancé aux côtés de la Nintendo Switch. Les prix ne sont pas bon marché, à partir de 69,99 $ / 64,99 £. Les bundles Nintendo Switch ont offert la manette Pro dans le passé, mais ceux-ci sont rares – et souvent des bundles de valeur plus élevée vous rapportant un peu plus d’argent – nous ne vous recommandons donc pas de les attendre. Découvrez d’autres offres de manettes Nintendo Switch Pro dans notre guide dédié.

Peut-être pas! Rappelez-vous comment le contrôleur Joy-Con se divise en deux? Tournez-les sur le côté et vous obtenez deux contrôleurs de base, chacun avec son propre stick analogique et ses boutons de visage – le d-pad agit comme des fonctions de visage sur le contrôleur de gauche. Nous avons vu la série NBA de 2K, Snipper Clips, FIFA 19 et Mario Kart être utilisés de cette manière pour le multijoueur local dans les modes ancré et tablette. Ainsi, vous obtenez une fonctionnalité multijoueur dès la sortie de la boîte sans aucun achat supplémentaire requis.

Cependant, si vous souhaitez jouer à des jeux à quatre joueurs, vous devrez investir dans une paire supplémentaire de contrôleurs Joy-Con ou de contrôleurs Pro. Nous achèterions les Joy-Cons par paire (voir notre tableau de comparaison ci-dessus) car vous économiserez un peu d’argent en les achetant séparément. Mieux encore, si vos amis possèdent un Switch, demandez-leur d’apporter leurs manettes à la fête!

Les bundles Nintendo Switch offrent rarement des contrôleurs supplémentaires au prix standard, car ce sont des manettes de jeu particulièrement chères. Cependant, les détaillants incluent parfois une manette Pro dans leurs ventes Nintendo Switch avec un prix légèrement plus élevé.

Quand acheter des soldes Nintendo Switch

Les ventes de Nintendo Switch sont généralement plus fructueuses pendant la période des vacances. Vous constaterez que les plus grands jeux de l’année ont tendance à sortir entre octobre et décembre, ce qui donne aux lots une valeur plus élevée lorsqu’ils incluent ces titres à un prix réduit. Cependant, toute grande version de première partie donne généralement également des bundles Nintendo Switch, alors ne prenez pas ces jeux Mario Party pour acquis – ils pourraient vous faire économiser de l’argent sur votre Switch.

Offres sur les cartes mémoire Micro SD Nintendo Switch

Avec seulement 32 Go de stockage interne, vous voudrez vous procurer une ou deux cartes mémoire bon marché pour votre nouvelle Nintendo Switch pour tout achat numérique ou les inévitables correctifs de réparation de jeu. Ne vous inquiétez pas cependant, ils sont en fait étonnamment bon marché, avec même ceux de 64 Go à moins de 20 £ / 25 $.

De quelles cartes mémoire la Nintendo Switch a-t-elle besoin? Il s’agira de cartes Micro SD également connues sous le nom, selon leur taille, de MicroSDHC (jusqu’à 32 Go) ou MicroSDXC (jusqu’à un énorme 2 To bientôt). Nintendo a également ses propres cartes de marque, mais vous paierez plus juste pour une étiquette. Alors pour l’instant, nous allons jeter un oeil à cette gamme de cartes MicroSDXC Nintendo Switch bon marché.

