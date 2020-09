Sky est rarement une marque abordable en ce qui concerne les offres haut débit et TV, mais récemment, elle a fait baisser les prix pour offrir l’un des meilleurs plans du moment.

Avec son plan le moins cher, Sky a encore réduit ses prix. Maintenant, vous ne payez que 37 £ par mois tout en étant récompensé par des vitesses moyennes de 59 Mo, ce qui est suffisant, même pour les grands ménages.

En plus des vitesses, Sky propose également d’excellentes options de télévision. Avec ce package, vous obtenez Sky Atlantic, Dave Ja Vu, Vice, Comedy Central, MTV, Sky News et bien plus encore.

Vous pouvez en savoir plus sur ce plan ci-dessous ou consulter notre guide des offres haut débit pour voir comment il se compare.

Cette offre Sky haut débit et TV dans son intégralité:

Sky TV et haut débit Superfast | 18 mois | Vitesse moyenne de 59 Mo | Location de ligne inc. | 29,95 £ d’avance | 37 £ par mois

Ce package de Sky est difficile à battre. Il offre des vitesses moyennes de 59 Mo et en ce qui concerne les chaînes, vous obtenez 100 en plus de Freeview et plus de 300 boxsets. Étant donné que vous ne payez que 37 £ par mois pour tout cela, c’est actuellement l’un des plans les plus rentables.

Voir l’offre

Quelles sont les autres offres haut débit et télévision?

Bien que cette offre de Sky soit excellente, vous pouvez aller moins cher. Allez avec Virgin et vous pouvez réduire les factures à seulement 29,99 £ par mois. Bien que vos vitesses atteignent 108 Mo, vous perdrez de nombreuses chaînes que vous obtenez avec Sky.

NowTV est encore moins cher que cela. Avec Now, vous pouvez descendre jusqu’à seulement 24,99 £ par mois. Vous obtiendrez un Now Entertainment Pass comprenant Sky Atlantic et des centaines de coffrets … mais vos vitesses atteindront en moyenne 11 Mo.