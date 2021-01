Les OnePlus 7 et OnePlus 7T commencent à se mettre à jour vers Android 11 avec Open Beta 1. La mise à jour intervient des semaines après que le OnePlus Nord ait reçu ladite version bêta, supposant ainsi la première phase de déploiement (non stable) de la dernière mise à jour du système d’exploitation Google.

Nous pouvons installer cette version bêta manuellement sur notre OnePlus sans avoir à être enregistré dans un programme bêta, en téléchargeant le fichier officiel sur notre téléphone et sans avoir à faire une réinitialisation d’usine. Si nous voulons revenir à la version précédente, nous devons simplement installer le fichier de restauration, le processus est donc assez simple.

Android 11 arrive en phase bêta sur les OnePlus 7 et OnePlus 7T

Android 11 arrive en version bêta pour les mobiles OnePlus. Ceci est la bêta ouverte 1, la première version instable d’Android 11 pour ces deux modèles. Être une version naissante il peut y avoir des problèmes et il n’est pas fortement recommandé pour une utilisation quotidienne. Pour mettre les choses en contexte, l’Open Beta 1 du OnePlus Nord nous lance quelques bugs (lag, problèmes lors de l’envoi de fichiers, etc.), donc chaque utilisateur doit se demander s’il compense ou non.

OxygenOS 11 est un grand changement au niveau du système d’exploitation, non seulement à cause d’Android 11, mais aussi à cause des changements dans l’interface

OxygenOS 11 de grands changements arrivent dans l’interface utilisateur, s’éloignant légèrement d’Android Stock pour parier sur une nouvelle interface. L’interface de la caméra est également améliorée, l’écran ambiant, le mode sombre, la galerie et autres. Lavage complet du visage et diverses optimisations. Si vous souhaitez installer cette ROM sur votre OnePlus, il vous suffit de télécharger le fichier. Nous vous laissons également le pack pour revenir à Android 10. Les deux sont installés à partir des mises à jour locales.

Via | Développeurs XDA

Partagez Les OnePlus 7 et 7T reçoivent Android 11 avec la première version bêta d’OxygenOS 11