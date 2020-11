Après Google Opinion Rewards vient Task Mate, une nouvelle application Google avec laquelle vous pouvez gagner de l’argent, bien que d’une manière légèrement différente: elle n’est pas basée sur des sondages, mais sur accomplissez toutes sortes de tâches avec votre mobile.

Google a déjà répertorié l’application sur Google Play en Inde, où elle est active pour un nombre limité de bêta-testeurs et nécessite un code pour commencer à l’utiliser, bien que les captures d’écran et la description nous donnent une idée de son fonctionnement: accomplissez des tâches et recevez de l’argent sur votre compte.

Faites des tâches simples et recevez de l’argent en retour

Google n’est pas étranger au crowdsourcing, et plusieurs de ses produits sont enrichis par les données reçues par les utilisateurs, soit de manière passive, soit par le biais de questionnaires et de sections spéciales dans des applications comme Google Photos. Task Mate est un peu différent, et c’est les tâches sont créées par les entreprises, qui – nous supposons – paient Google et Google à leur tour rémunèrent les utilisateurs qui les terminent.

D’une certaine manière, Task Mate est la même idée que Google Opinion Rewards, mais sans se concentrer uniquement sur les opinions. Il y a des enquêtes, oui, mais il y a aussi d’autres tâches qui impliquent que vous fassiez quelque chose soit assis confortablement à la maison ou en sortie.

Dans les détails de Google Play, nous pouvons voir des exemples de certaines tâches effectuées à domicile, telles que la dictée de phrases, la transcription de phrases, la traduction de phrases ou la vérification des données d’un magasin ou la réponse à une enquête, ainsi que des tâches de “terrain” de aller à un endroit précis et prendre des photos des vitrines du magasin ou prenez une photo d’un restaurant à proximité.

Dans Task Mate, vous pouvez choisir les tâches qui vous intéressent et accumuler la récompense pour chaque tâche de votre compte, une fois que le système les marque comme terminées et approuvées. Lorsque vous souhaitez recevoir l’argent, vous pouvez le retirer sur un compte que vous avez lié à l’application et tant que le minimum possible a été dépassé, ce qui dans les captures d’écran est montré à titre d’exemple comme 10 dollars.

Transcrire 10 phrases pour 0,40 € ou enregistrer 10 phrases pour 0,17 € sont quelques exemples

Pour le moment, Task Mate est une bêta limitée à quelques utilisateurs, nous n’avons donc pas été en mesure de vérifier le nombre de tâches ou les récompenses qui leur sont payées. Dans les captures d’écran d’exemple, il est suggéré que devenir riche sera compliqué: transcrire 10 phrases est récompensé par un demi-dollar (0,42 euros) et aller prendre des photos de vitrines pour 0,25 dollar (0,21 euros), avec une promenade 5 minutes.

Via | 9to5Google

