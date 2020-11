L’OPPO Reno5 semble être juste au coin de la rue Et bien que ce ne soit pas encore officiel, il est déjà postulé le 10 décembre comme date de lancement. Et comme la présentation supposée est si proche, les fuites ont monté en flèche au point qu’il n’y a pratiquement plus rien à dire sur les téléphones.

Parce que nous parlons, d’après ce que comptent les fuites, d’au moins trois téléphones dans le premier lot bien que le plus puissant, de l’OPPO Reno5 Pro +, on en sait encore beaucoup. Mais le premier, le Reno5 sans nom de famille, vient d’être produit une fuite qui l’a pratiquement exposé. Nous vous disons ce que nous savons ou pensons savoir à ce sujet.

L’OPPO Reno5, découvert à l’avance

Le supposé OPPO Reno5 Pro

La dernière fuite, massive à toutes fins utiles, indique que le prochain OPPO Reno5 arrivera avec un écran AMOLED 6,43 pouces, avec une résolution FullHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Apparemment, la caméra frontale sera située dans un trou dans la partie supérieure gauche de l’écran, suivant ainsi la ligne marquée par la génération précédente, celle des Reno4 et Reno4 Pro.

Diriger l’équipe, un Snapdragon 765G pour pousser le téléphone à la frontière entre le milieu de gamme et le haut de gamme, et pour l’instant nous n’avons aucune donnée sur la RAM ou le stockage interne. Nous connaissons la capacité de sa batterie, 4300 mAh et avec une charge rapide de 65W. Le téléphone arriverait avec ColorOS 11 fonctionnant sur Android 11.

Quant aux caméras, nous aurons 32 mégapixels avant, probablement dans une paire, et une caméra quadruple à l’arrière de 64 mégapixels, 8 mégapixels avec un objectif super grand angle et deux autres objectifs de 2 mégapixels. Le téléphone pourrait arriver avec un prix de base de 2 999 yuans, ce qui se traduirait par environ 381 euros. Mais il existe également des données pour le reste des modèles.

Les modèles Reno5 et Pro et Pro + sont presque exposés

L’OPPO Reno5 Pro Il aurait 6,55 pouces AMOLED FullHD +, également avec 90Hz de rafraîchissement. En tant que processeur, MediaTek’s Dimensity 1000+, en plus d’avoir Android 11 sous ColorOS 11 et une batterie de 4350 mAh avec une charge rapide de 65 W. Dans les caméras, même configuration avant et une configuration arrière triple avec 50 mégapixels, 12 mégapixels ultra grand angle et 12 mégapixels pour le zoom optique. Le prix, environ 3 799 yuans ou 483 euros.

Finalement, le Reno5 Pro + avec 6,55 pouces d’écran AMOLED FullHD + à 90Hz et le Snapdragon 865+ comme processeur. Android 11 sous ColorOS 11, 4500 mAh avec une charge rapide de 64 W et, apparemment, la même configuration de caméra que l’OPPO Reno5 Pro, à la fois à l’arrière et à l’avant. Son prix, 4499 yuans de base, environ 571 euros à changer. Les téléphones seraient présentés le 10 décembre et seraient en vente à Noël. Bien sûr, pour l’instant en Chine, nous verrons les dates et les prix du reste des pays.

