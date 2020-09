Alors que Huawei a décidé hier de dédier sa mise en scène à l’IFA pour lancer un message d’engagement envers l’Europe, laissant de côté toute l’actualité produit, c’est sa deuxième marque qui apporte l’actualité du salon technologique de Berlin. Comme cela devient de plus en plus courant, nouveaux ordinateurs portables Honor MagicBook ils se concentrent sur les processeurs AMD, connus pour leur efficacité avec chaque dollar investi.

En ce sens, Honor renouvelle deux des ordinateurs portables les plus intéressants de son portefeuille avec la série Ryzen Mobile 4000, plus puissante et efficace que celle que nous avons vue jusqu’à présent – et aussi sûrement moins chère que le Tiger Lake récemment introduit d’Intel. Il s’agit du Honor MagicBook 14 et 15 juste comme lui Honorer MagicBook Pro, et une nouvelle paire de tablettes discrètes, les Honor Pad 6 et Honor Pad X6.

Honor MagicBook 14 et MagicBook 15 (2020)

Honor MagicBook 14 | Honneur

L’honneur MagicBook 14 et 15 Ils ont deux ordinateurs portables avec des écrans en 14 et 15 pouces, et ils introduisent un Ryzen 5 basse consommation. C’est un Ryzen 5 4500U, de dernière génération et fabriqué en 7 nanomètres. Ils ont 6 cœurs de processeur – pas de multithreading, 6 threads – qui sont accompagnés de 8 à 16 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage SSD.

Les deux ordinateurs portables ont un écran LCD modeste en résolution FullHD (1080p). Ils seront associés à des batteries de grande capacité, en tenant compte de l’amélioration de l’efficacité de cette génération de processeurs. Honor vise à dépasser 10 heures d’utilisation très basique, on pourrait donc s’attendre à environ la moitié en termes de navigation Web.

Honneur

L’option qui semble être commercialisée d’emblée en Espagne est celle de 8 Go de RAM et 512 Go de SSD. Cela arrivera à un prix de départ de 749,90 euros pour le MagicBook 14.

Honor MagicBook 14

Honor MagicBook 15

Grosseur

16 mm

17 millimètre

Poids

1 380 g

1 530 g

écran

14 pouces, FullHD (1080p, 16: 9)

15,6 pouces, FullHD (1080p, 16: 9)

Processeur

Ryzen 5 4500U (15W), 6 cœurs / threads

Ryzen 5 4500U (15W), 6 cœurs / threads

Graphique

Intégré, 6 cœurs

Intégré, 6 cœurs

RAM

8, 16 Go de mémoire DDR4

8, 16 Go de mémoire DDR4

SSD

NVMe: 256, 512 Go

NVMe: 256, 512 Go

Batterie

10,5 heures de vidéo (56 Wh), chargement USB C (65 W)

42 Wh, chargement USB C (65 W)

Connectivité

USB C, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, casque, Bluetooth 5.0

USB C, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, casque, Bluetooth 5.0

Prix

749,90 euros (8/512 Go)

À confirmer

Honor MagicBook Pro (2020)

Honneur

En plus de ces versions plus modestes en termes de performances, Honor présente le MagicBook Pro qui va un peu plus loin dans ses capacités. Bien qu’il allonge l’écran à 16,1 pouces, il reste en résolution Full HD.

Cependant, là où nous constatons une augmentation des spécifications de son processeur, qui va jusqu’à la gamme 45 W d’AMD pour les ordinateurs portables. Dans ce cas, il a un Ryzen 5 4600H 6 cœurs physiques et 12 threads logiques, à commencer par 16 Go de RAM et une seule version de 512 Go de SSD NVMe.

Honneur

Le MagicBook Pro sera disponible « prochainement », probablement directement dans la boutique en ligne de la marque au prix de départ de 899,90 euros.

Honorer MagicBook Pro

Grosseur

17 millimètre

Poids

1 700 g

écran

16,1 pouces, FullHD (1080p, 16: 9)

Processeur

Ryzen 5 4600H (45W), 6 cœurs / 12 threads

Graphique

Intégré, 6 cœurs

RAM

16 Go de mémoire DDR4

SSD

NVMe: 512 Go

Batterie

11 heures de vidéo (56Wh), chargement USB C (65W)

Connectivité

USB C, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, casque, Bluetooth 5.0

Prix

749,90 euros (8/512 Go)

Au-delà des ordinateurs portables Honor: Pad 6 et Pad X6, avec processeur « Made in China »

Au-delà des ordinateurs portables Honor, ce lancement est accompagné de quelques tablettes modestes. Les Honor Pad 6 et Honor Pad X6 Ils arrivent avec un écran d’environ 10 pouces en résolution Full HD et HD et avec un processeur Kirin 710A similaire à celui que nous voyons dans leurs smartphones dans les lignes les plus basiques.

Cependant, l’une des caractéristiques les plus intéressantes de ce processeur est qu’il s’agit du premier HiSilicon, le bras de fabrication de puces de Huawei, fabriqué par SMIC. Autrement dit, fabriqué en Chine continentale par une société basée là-bas, se voyant refuser la production de puces par des tiers plus avancés tels que TSMC.

Arrive en technologie 14 nanomètres -Probablement un peu plus bas que le Kirin 710 en 12nm que l’on voit dans d’autres terminaux de la marque comme le Honor 8X- et il possède huit cœurs ARM avec quelques années de retard, quatre de haute performance et quatre de faible consommation.

Les deux à partir de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne, bien que ces quantités puissent être étendues à 4 et 64 Go dans le cas du Pad 6. Celui-ci a à son tour une option LTE. Les deux comprimés pèsent environ 460 grammes dans un design d’environ 7,6 millimètres d’épaisseur. Pour le moment, son prix et sa date d’arrivée en Espagne sont inconnus.

Tapis d’honneur 6

Honor Pad X6

Grosseur

7,6 millimètre

7,6 millimètre

Poids

460 grammes

460 grammes

écran

10,1 pouces, FullHD (1200p, 16:10)

9,7 pouces, HD (800p, 16:10)

Processeur

Kirin 710A, 14 nm (SMIC), 4x A73 et 4x A53

Le même

RAM

3,4 Go

3 Go

Espace de rangement

32, 64 Go

32 Go

Batterie

Capacité à confirmer, charge 10W

Capacité à confirmer, charge 10W

Connectivité

Pour être confirmé, il dispose d’options Wi-Fi et LTE

Pour être confirmé, il dispose du Wi-Fi

Prix

À confirmer

À confirmer