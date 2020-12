Mi-novembre dernier, Huawei a confirmé la vente de sa sous-marque Honor à un consortium chinois de plus de 30 agents et distributeurs, ce qui a permis à la nouvelle société signer un accord de coopération mondial avec Microsoft grâce à quoi, Honor pourra commencer à utiliser Windows 10 comme système d’exploitation officiel sur ses prochains ordinateurs portables.

Cela a été partagé aujourd’hui par le journal ChinaDaily, qui, ajoutant la confiance de Zhao Ming lui-même, PDG d’Honneur, rapporte que la séparation de la sous-marque chinoise a permis de contourner les restrictions toujours en vigueur du gouvernement des États-Unis pour garantir l’utilisation des licences Microsoft, augmentant ainsi sa capacité de vente et de support pour ses prochains ordinateurs portables à l’échelle mondiale. Et c’est que jusqu’à présent, Huawei envisageait d’équiper ses ordinateurs portables du système d’exploitation Harmony basé sur Android, un produit beaucoup plus complexe lorsqu’il s’agit de commercialiser ses ordinateurs sur le marché mondial.

Et c’est que comme l’a déclaré Xiang Ligang, directeur général de l’Information Consumption Alliance, association de l’industrie des télécommunications: «Avec une société américaine associée à Honor, un plus grand nombre d’entreprises américaines participeront probablement dans un proche avenir, ce qui peut mieux résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement d’Honor. En fait, la marque elle-même espère que cet accord ouvrira la voie à reprendre ses relations avec d’autres fournisseurs américains tels que Qualcomm, aidant la récupération du téléphone intelligent de votre famille.

En revanche, si les derniers modèles d’ordinateurs portables Honor MagicBook Pro étaient équipés de processeurs Ryzen 5 de la série 4000, il semble que ce nouvel accord avec Microsoft ouvrira également la porte à l’arrivée de nouvelles versions avec processeurs Intel Core i5, avec une disponibilité imminente pour le premier mois de l’année. Un nouveau composant qui permettra de conserver les caractéristiques maximales actuelles allant jusqu’à 16 Go de RAM double canal et 512 Go de stockage SSD PCIe.

Donc la seule question se concentrera maintenant sur le nouveau prix possible de ces MagicBook Pro avec Intel et Windows, ce qui pourrait entraîner une augmentation par rapport au prix réduit actuel de seulement 899 euros.