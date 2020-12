Windows 10X est sur la rampe de lancement et vise une sortie officielle au deuxième trimestre 2021. Comme vous le savez, il s’agit d’un nouveau système d’exploitation Microsoft créé à l’origine pour régir la nouvelle génération d’appareils pliables (avec double écran ou écran flexible) comme le Surface Neo, même si ces derniers mois, nous avons appris qu’il serait également utilisé dans les ordinateurs portables de base.

Il fait partie du grand projet Windows Core OS qui devrait définir l’avenir des systèmes Microsoft et est un version légère, simplifiée et optimisée de Windows de bureau. Nous l’avons testé l’été dernier et, eh bien, nous ne pouvions pas aller au-delà d’un simple «premier regard» car son utilité était nulle en dehors du cadre du développement logiciel et des fabricants qui vont l’utiliser, car il convient de mentionner que Windows 10X ne le fait pas Il sera rendu public et sera utilisé exclusivement pour les OEM pour l’intégrer dans de nouveaux équipements.

Au-delà de lui permettre d’être testé à l’aide d’un émulateur, Microsoft prend le développement assez secrètement. Dans une mise à jour du document de support, la société a confirmé qu’elle avait ajouté la prise en charge de Modern Standby. C’est un mode veille (mode veille) qui a été introduit il y a des années et qui inclut déjà le Windows 10 standard, mais qui est promu par Intel dans le projet Athena et dans Windows 10X, ce sera beaucoup plus utile.

Fondamentalement, la veille moderne est un mode de veille à faible consommation d’énergie qui permet à un ordinateur de Restez à jour lorsque vous disposez d’une connexion réseau, que ce soit Wi-Fi ou cellulaire. La principale différence entre les modes de veille tels que Modern Standby et Connected Standby est que le premier permet une activité en arrière-plan telle que les mises à jour du système et les téléchargements d’applications modernes.

Cela vous semble sûrement parce que c’est quelque chose que nos smartphones font tous les jours. Et il semble que Microsoft veuille apporter Windows 10X l’expérience sur mobile, sa fiabilité, sa facilité d’utilisation et ses mises à jour simples et rapides.

Ce mode sera particulièrement adapté aux ordinateurs portables équipés de Windows 10X car ils ne pourront exécuter que des applications progressives PWA et UWP. Lorsque les appareils passent en mode veille, les applications restent connectées à leurs sources de données et peuvent récupérer le contenu en arrière-plan pour fournir aux utilisateurs un sensation de démarrage presque instantanée et toujours connecté lors du démarrage de vos appareils.

En pratique, la plupart des applications du Microsoft Store pourront tirer pleinement parti de cette fonctionnalité dans Windows 10X. Programmes de messagerie comme Outlook, Calendrier, Photos, OneDrive, etc. ils pourront télécharger des fichiers volumineux, y compris des pièces jointes, lorsque l’appareil est inactif.

Nous avons encore beaucoup à savoir sur ce Windows 10X et des doutes subsistent quant à savoir s’il répétera le fiasco d’autres tels que Surface RT ou Windows 10 S ou si au contraire il ouvrira la voie aux Windows du futur. Au moins on aime savoir que le développement progresse et que s’ajoutent des fonctions qui peuvent être très intéressantes compte tenu des facteurs de forme vers lesquels il est dirigé.

Si vous voulez connaître Windows 10X nous vous recommandons cet article où nous expliquons ses clés, un tutoriel de test et un premier regard.