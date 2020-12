On prévoit qu’en 2021, plus de sept consommateurs sur 10 dans le pays retourneront dans les magasins physiques pour acheter

Cela signifie également que les paiements en personne prendront à nouveau une pertinence renouvelée sur le marché.

Dans le même temps, les trois quarts de l’audience ont indiqué avoir peur d’être victimes de fraude financière

Si quelque chose est devenu clair en 2020, c’est que l’avenir des transactions est dans le numérique. Des agents comme Mercado Libre voient tellement de potentiel dans les paiements en ligne qu’ils ont lancé des outils de financement plus complets. Les utilisateurs d’agents de type BBVA sont devenus plus exigeants en matière de pannes système. Et pour les grandes marques dans les environnements de commerce électronique, y compris eBay, c’est une opportunité de capturer et de fidéliser les consommateurs.

Cette évolution positive en 2020 permettra à l’industrie de se consolider et même de croître l’année prochaine. Selon DataArt, des changements fondamentaux sont attendus sur le marché en réponse directe aux demandes des consommateurs. Les utilisateurs demanderont à la fois des expériences dynamiques et une réponse immédiate. Mais dans les données d’Adyen, de nouvelles plates-formes seront également disponibles pour le public pour traiter ses paiements à l’avenir:

Jetons de réseau: la prochaine étape des paiements sécurisés

La principale préoccupation des consommateurs en matière de transactions en ligne est la sécurité. De nombreux utilisateurs craignent toujours que leurs données personnelles soient volées par des agents malveillants. Bien que de nombreux progrès aient été accomplis dans les plateformes de paiement pour réduire l’incidence potentielle de ces événements, il existe toujours un risque de saper la confiance du public. Il y a donc des agents qui ont décidé de sauter complètement la possibilité de vol de carte.

S’il n’y a pas de plastique impliqué dans la transaction, les données sont conservées en sécurité. C’est l’idée des jetons de réseau. Il s’agit, pour ainsi dire, d’une version numérique de la carte de crédit ou de débit. Ainsi, les utilisateurs n’ont pas à mettre des informations qui pourraient être compromises par des agents malveillants. Et même si ces données sont volées, elles ne peuvent être utilisées que pour effectuer certains types de transactions préautorisées avec le commerçant avec lequel elles ont été utilisées.

Notes connexes

Portefeuilles électroniques: simplification des transactions

Comme leur nom l’indique, ce sont des portefeuilles électroniques qui permettent d’effectuer des paiements dans toutes les entreprises où la technologie est activée. Le grand avantage de ces types d’initiatives est qu’elles permettent aux consommateurs de ne plus dépendre des cartes de crédit et de débit dans les lieux physiques. Cela peut également être considéré comme un avantage de sécurité, car de l’argent est disponible sans avoir à exposer diverses données sensibles à d’autres agents.

Ils sont également un bon moyen d’encourager les paiements sans contact. De nombreux portefeuilles électroniques permettent aux utilisateurs de relier directement leurs appareils aux systèmes de paiement. Ainsi, au lieu de retirer du plastique physique, il suffit de rapprocher le téléphone mobile d’un terminal habilité à effectuer la transaction. En plus d’être beaucoup plus pratique, c’est aussi un moyen sûr d’éviter le contact physique, très important en période d’alerte sanitaire élevée due à la pandémie.

Collections numériques (CoDi) et QR: une autre frontière des paiements

Depuis 2019, ce système de la Banque du Mexique (Banxico est officiellement opérationnel dans le pays. L’idée de cette méthode est de faciliter l’adoption du commerce électronique et des paiements numériques dans tout le pays. Comme il suffit de lier un compte bancaire banque à mobile, alors la seule chose que les gens doivent faire est d’avoir un profil dans n’importe quelle institution financière, et de cette façon, ils peuvent commencer à payer et à recevoir de l’argent en utilisant rien de plus que leur téléphone portable.

C’est l’une des grandes options de paiement qui a explosé en 2020 et devrait continuer à se développer tout au long de 2021. Elle a même commencé à être utilisée par plusieurs agents privés, à la manière de Mercado Pago, pour encourager l’utilisation de systèmes sans contact . Son grand avantage est qu’il élimine non seulement l’utilisation de plastique. Il supprime complètement le besoin d’interagir avec un agent numérique, le rendant plus accessible même aux utilisateurs novices.