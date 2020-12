Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 09:03

CD Projekt Red a connu une semaine assez difficile. Bien que Cyberpunk 2077 Il n’est sur le marché que depuis quelques jours, les fans ne sont pas satisfaits des versions PS4 et Xbox One du jeu. Après une déclaration lundi dernier, où ils indiquaient que les remboursements pouvaient être effectués sous forme numérique et physique du titre, Sony a retiré cette expérience du PS Store hier, décision qui a entraîné une nouvelle baisse de la valeur commerciale de CD Projekt Red.

Comme le soulignent des analystes comme Daniel Ahmad de Nikko Parters et des sites comme Business Insider et ., la valeur commerciale de CD Projekt Red à la Bourse de Varsovie a diminué de 20%, bien que ce nombre ait un peu augmenté ces dernières heures, après l’annonce de la suppression de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store.

Au début du mois, la valeur commerciale du CD Projek Red atteignait 443 pln (zloty, la monnaie polonaise). Cependant, ce prix est actuellement d’environ 250 pln. Cela représente une perte équivalente à 1,7 milliard de dollars de la capitalisation boursière de l’étude. Sans aucun doute, mauvaise nouvelle pour l’entreprise.

Concernant la sortie de Cyberpunk 2077 du PS Store, CD Projekt Red a publié une déclaration dans laquelle ils mentionnent que ils travaillent déjà pour réparer le jeu et le renvoyer sur le PS Store dès que possible. De même, la société polonaise n’est pas en pourparlers avec Microsoft, il est donc toujours possible d’acquérir ce jeu numériquement sur Xbox.

