Auteur: José Luis Zafra. «Lorsque je commence à enseigner en tant qu’enseignant, la première chose que je fais est de faire savoir à mes élèves que si je dis que je pars, je pars. Et tous mes élèves savent parfaitement ce que je veux dire. »Le conférencier est Jaime Bartolomé, scénariste, humoriste et enseignant de différentes disciplines cinématographiques. De ses 21 ans souffre de la maladie de Crohn, une pathologie qui, avec la colite ulcéreuse, constitue le groupe des maladies inflammatoires de l’intestin (IBD) et ils ont été diagnostiqués chez environ 2,5 à 3 millions de personnes en Europe.

Les MII sont des maladies à médiation immunitaire, inflammatoires et chroniques qui affectent la capacité du corps à absorber les nutriments contenus dans les aliments. Certains les symptômes les plus courants sont la fatigue, les douleurs abdominales, la perte d’appétit et de poids, la fièvre et, comme Bartolomé l’a décrit sur son compte Twitter, l’incontinence fécale et la diarrhée.

La qualité de vie des adultes et des enfants atteints de MII est pire que celle des personnes en bonne santé. Ces maladies affectent leur éducation, leur employabilité, leur capacité à socialiser et d’autres attitudes interpersonnelles

Les patients atteints de MII vivent avec une réalité qui est tabou pour de nombreuses personnes: ils doivent disposer de toilettes à tout moment. La plupart des gens préfèrent ne pas avoir à évacuer dans des toilettes à l’extérieur de leur domicile, mais les personnes atteintes de MII n’ont pas le choix.

Dans le cas de Bartholomew, cette dépendance aux toilettes a façonné sa vie depuis qu’il a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Dans la vingtaine, elle a dû arrêter de boire de l’alcool, quelque chose qui, selon SINC, «peut affecter vos relations sociales à cet âge» et elle a expliqué son état à ses partenaires le plus naturellement possible. “Je suppose”, fait-il remarquer, “que j’ai perdu une petite amie pour avoir parlé si clairement, mais si vous dégoûtez la merde, je ne suis pas votre partenaire idéal.”

Maintenant, après avoir été marié pendant dix ans, il dit que les bars de son quartier ne lui posent aucun problème s’il a besoin d’aller aux toilettes. Il partage même une amitié avec un kinésithérapeute dont il a débuté comme client et qui est désormais son ami «à force de partager des aventures de ce type».

La littérature scientifique reconnaît que la qualité de vie des adultes et des enfants atteints de MII est pire que celle des personnes en bonne santé. Une méta-analyse de 2018 offre des preuves solides que l’impact de ces maladies affecte leur éducation, employabilité, capacité de socialisation et autres attitudes interpersonnelles telles que la sexualité, l’intimité et la satisfaction personnelle.

En revanche, les déclarations d’une étude qualitative publiée en 2012 soulignent l’importance des toilettes publiques pour cette population. Quelques exemples: «J’ai toujours peur d’être trop loin d’une salle de bain», «Je cartographie les toilettes dans cette ville et je sais où tout le monde est», «s’il y avait une potion magique qui me ferait ne pas aller aux toilettes 20 fois par jour et ne pas avoir quatre accidents par nuit, je le prendrais sans aucun doute ».

La stratégie de survie de ces patients dépend des toilettes et, s’il n’y a pas de salle de bain disponible à un endroit, ils ne vont pas à cet endroit particulier.

La plupart des personnes atteintes de maladies intestinales partager un sentiment de frustration d’être dépendant des toilettes et avoir une maladie qui les empêche de contrôler leurs besoins. Et à cette frustration s’ajoute le fait que les toilettes publiques ne répondent pas toujours aux normes minimales de confidentialité, de sécurité et d’accessibilité, ce qui approfondit encore l’impact psychologique.

Évaluation des toilettes publiques: la première étape

Le psychologue Guido Corradi, chercheur au Département de psychologie de l’Université Camilo José Cela, a développé (avec son associé Eduardo García-Garzon et Juan Ramón Barrada, un collègue à l’Université de Saragosse) une échelle pour mesurer la perception des toilettes publiques. Un problème qui lui tient à cœur en tant que patient atteint de colite ulcéreuse.

Ce travail n’est pas seulement inhabituel pour lui, puisque ses recherches antérieures sont orientées vers la psychologie de la morale, l’esthétique et les préférences visuelles; mais pour la communauté scientifique. «Dans d’autres domaines, vous trouvez toujours les articles de référence, vous tirez sur ce fil et vous n’arrêtez pas d’arriver. Mais cela n’existait pas ici, alors j’ai décidé de sauter dans la rivière », explique-t-il au SINC.

Selon Corradi, la psychologie de la santé n’attache pas beaucoup d’importance aux toilettes publiques car il y a des sujets plus pertinents pour les personnes atteintes de MII chronique et parce que «il y a un certain tabou, il n’est pas considéré comme« cool »d’enquêter»

Selon Corradi, la communauté scientifique de la psychologie de la santé n’a pas attaché beaucoup d’importance aux toilettes publiques «parce qu’elles ont traité d’autres problèmes qui sont également pertinents pour les personnes atteintes de MII chronique». «Des questions sur l’impact des toilettes publiques sur la santé mentale existent, mais elles n’ont jamais reçu l’attention qu’elles méritent car, à mon avis, il y a un certain tabou, il n’est pas considéré comme« cool »d’enquêter», dit-il.

L’échelle de perception des toilettes publiques (PBPS) recueille 14 caractéristiques de qualification sur ces installations, englobé dans trois domaines: confidentialité, facilité d’utilisation et propreté. Ainsi, la recherche de Corradi a offert aux participants d’une enquête sur l’importance qu’ils accordaient, de 1 à 5, à une série d’énoncés: que la salle de bain a la possibilité de bien fermer les portes, qu’elle ne me fait pas sentir exposée, que avoir tout ce dont j’ai besoin, qui n’a pas de taches, et ainsi de suite.

Cette recherche a révélé que les personnes les plus dépendantes des toilettes (avec un SSI ou une autre condition) accordent plus d’importance à l’intimité et à la propreté des toilettes publiques qu’un échantillon de personnes en bonne santé.

Pourquoi la facilité d’utilisation n’a-t-elle pas semblé être affectée? «Nous pensons que les personnes dépendantes de la salle de bain vont toujours avec nos kits avec lesquels nous pouvons compenser la situation: papier, gel hydroalcoolique, lingettes …», explique Corradi. La vie privée, domaine qui est important pour les patients atteints de MII, n’est pas quelque chose qui peut être remplacé: «Nous aimerions tous avoir un loquet, une porte qui vous couvre ou quelque chose pour compenser, mais c’est impossible.

Malgré le fait que cette recherche répond aux besoins d’une population spécifique – personnes dépendantes et enclines à aller aux toilettes, que ce soit avec une MII, une autre pathologie ou aucune -, ce qui suggère qu’il s’agirait d’un travail de recherche appliquée, Corradi il reconnaît qu’il vient du monde de la psychologie de base et chaque fois qu’on l’interroge sur un éventuel transfert de connaissances du papier à la rue, «cela me rend un peu nerveux car cela ne fait pas partie de ma tradition de recherche».

Mais cette nouvelle échelle, qui le touche personnellement et la quasi-totalité de la population atteinte de MII, trouvera des applications. “Cela peut être – indique-t-il – la première étape dans l’élaboration d’une enquête de satisfaction concernant les toilettes publiques”, qui pourrait fournir des informations très précises sur ce qui ne va pas et ce qui est bien dans le réseau de toilettes publiques d’une ville.

«Les kits urbains ne répondent pas aux normes minimales de dignité pour nous. En ce sens, nous développons de nouvelles études pour voir l’impact que cela a sur la vie quotidienne et sur la qualité de la santé mentale des personnes dépendantes des toilettes », avance le chercheur.

Cela affecte non seulement les personnes atteintes de maladies intestinales

D’autre part, l’échelle conçue par Corradi a trouvé un effet de genre: que les femmes attachent beaucoup plus d’importance à la qualité des toilettes publiques que les hommes. Selon le psychologue, cela s’ajoute à la vaste littérature scientifique que les espaces construits, tels que les bureaux ou les toilettes publiques, “ne sont pas adaptés aux besoins des femmes ou, au contraire, des personnes atteintes d’une pathologie.”

Une enquête récente, menée par un questionnaire transversal à 6004 femmes sur leurs habitudes d’utilisation de la salle de bain, a constaté que 26% des participants évitent d’avoir à se rendre aux toilettes publiques et invoquent des raisons de manque de propreté, de disponibilité de l’équipement et d’intimité. Cela a un impact direct sur votre santé: ceux qui évitent d’aller aux toilettes ont plus de problèmes de vessie, selon d’autres recherches en urologie.

Les femmes attachent beaucoup plus d’importance à la qualité des toilettes publiques que les hommes

C’est précisément l’un des points centraux de la commémoration de la Journée mondiale des toilettes par l’ONU. Les toilettes et la disponibilité de salles de bains hygiéniques aident les femmes et les adolescents à vivre leurs menstruations avec sécurité et dignité, en particulier dans les zones où les règles sont vécues comme quelque chose de discriminatoire.

Les personnes qui s’identifient comme faisant partie d’une minorité sexuelle ou de genre (trans, queer, intersexe, etc.) manifestent également une réticence à utiliser les toilettes publiques. La principale raison exprimée par ces groupes, selon une recherche qualitative, est que la culture d’associer une salle de bain à un sexe spécifique peut présenter un risque pour leur expression de genre. dans ce qui est considéré comme le cisheteronormatif. Cela finit par affecter, comme dans le cas des femmes, leur volonté d’aller aux toilettes et donc leur santé.

Toilettes dans les moyens de transport

Mais Jaime Bartolomé va plus loin et dit quelque chose d’invisible évident qui n’affecte pas que les personnes atteintes de MII: «Tout le monde peut souffrir de gastro-entérite et avoir une diarrhée avec un peu d’empoisonnement. C’est pour cette raison qu’il décrit la situation des toilettes publiques à Madrid, où il vit, comme “un scandale étonnant”.

«Si les institutions nous demandent d’utiliser les transports en commun, nous avons besoin d’une salle de bain dans les transports. Il ne peut pas être que le conseil municipal [de Madrid] avoir un réseau avec seulement 20 toilettes installées dans des coins aléatoires ou que 150 unités Cercanías, qu’ils appellent “ dodotis ” [en referencia a la marca de pañales], n’ont pas de salle de bain », critique-t-il.

C’est pourquoi l’un des critères que vous utilisez pour vous déplacer en voiture dans Madrid est lorsque vous vous sentez mal. “Parce que? Parce que dans le coffre, j’ai un seau, du papier, des produits de nettoyage et c’est tout. Mais si je prends le métro, je ne sais pas ce qui va se passer ».

Partager des témoignages, le grand soutien pour affronter la maladie

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont généralement identifiées entre 15 et 30 ans, âges critiques pour les adolescents, qui continuent de construire leur personnalité, ainsi que pour les jeunes adultes, en pleine phase de socialisation et à l’entrée sur le marché du travail . Selon l’ACCU, la confédération qui comprend les associations espagnoles de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, la meilleure façon de faire face aux émotions négatives après le diagnostic est de partager le témoignage avec d’autres patients atteints de MII.

“Il est impossible que la mairie de Madrid dispose d’un réseau avec seulement 20 toilettes installées dans des coins aléatoires ou que 150 unités de banlieue ne disposent pas de toilettes”, critique Bartolomé

Pour Corradi, cette expérience qu’il a eu (et continue d’avoir) dans ses visites à l’hôpital de jour et dans la préparation qualitative de son article. «De petites communautés informelles avec lesquelles vous discutez, débattent, ont émergé», dit-il. En tant que chercheur, c’était curieux parce que, lorsque j’ai commencé à lire d’autres articles, j’ai lié ma propre expérience à celle rapportée dans les articles sur la santé mentale ».

Il a aussi cela une fois qu’il a publié les conclusions de son travail, il a reçu de nombreux messages de personnes atteintes de MII qu’ils avaient trouvé «des mots à ce qu’ils avaient souffert toute leur vie», rendant visible une évidence: que toutes les personnes atteintes de ces pathologies doivent avoir des toilettes.

C’est pour tout cela que ses recherches ne se sont pas cantonnées à un champ purement académique, mais ont été une expérience «curieuse et tout à fait merveilleuse»: «Je me retrouve avec l’idée que ce qui m’arrive ne m’arrive pas seulement, Je ne suis pas seul “.