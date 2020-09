Jeff Hein travaille dans son studio d’art, testant ses peintures et ses processus de création sur un panneau extérieur du vaisseau suborbital New Shepard de Blue Origin. (Photo aérospatiale d’Uplift)

Uplift Aerospace et le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le projet de fusée Blue Origin, prévoient de placer des peintures là où pratiquement aucun art n’est allé auparavant: sur le côté d’une fusée.

Les «toiles» de ces œuvres sont des panneaux extérieurs qui seront montés sur le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin, envoyés à la frontière de l’espace lors d’un vol d’essai sans équipage, puis renvoyés sur Terre pour être livrés aux acheteurs des tableaux.

Deux artistes de l’Utah connus pour leurs peintures réalistes et surréalistes – Jeff Hein et Mark R. Pugh – proposeront des créations destinées à résister à l’ascension et la descente aérodynamiquement difficiles à travers l’atmosphère. Uplift Aerospace a effectué des tests pour s’assurer que l’adhérence, l’intégrité et la coloration relative de la peinture résisteront aux rigueurs des voyages dans l’espace. Mais les tests suggèrent également que le voyage modifiera l’art. Et ça va.

« La Joconde ne ferait pas émouvoir le spectateur d’aujourd’hui de manière aussi poignante sans les signes révélateurs de son histoire maintenant vieille de plusieurs siècles et de son émergence du pinceau d’un maître de la Renaissance », a déclaré Dakota Bradshaw, un spécialiste du musée associé au projet. communiqué de presse. « Le voyage et l’histoire laisseront également une marque unique et indélébile sur la première œuvre d’art d’Uplift Aerospace à revenir d’un voyage spatial. »

Josh Hanes, le propriétaire d’Uplift Aerospace, basé dans l’Utah, a pris les dispositions nécessaires avec Blue Origin et les artistes pour lancer le projet. «L’idée que l’œuvre d’art sera éclairée par des galaxies lointaines, avec la Terre en toile de fond, est une belle visualisation – et je pense que cette caractéristique permettra aux téléspectateurs une connexion plus étroite avec le cosmos et la précieuse planète que nous appelons notre maison», a déclaré Hanes.

Les artistes ont travaillé avec des ingénieurs et des experts sur les matériaux spatiaux pour concocter leurs créations. «J’aime créer de l’art comme un mélange d’images traditionnelles et d’éléments modernes», a déclaré Pugh. «Peindre avec une approche classique sur le côté d’une fusée est une manière passionnante de fusionner le traditionnel avec le moderne.»

Pour sa part, Hein a déclaré que ce serait «passionnant d’avoir une expression de mon humanité propulsée dans l’espace».

«Après 18 ans de peinture, j’ai eu la chance de montrer mon travail partout dans le monde, mais je ne l’ai jamais montré dans l’espace», a-t-il déclaré. « C’est vraiment incroyable. »

Mark Pugh essaie les peintures et le substrat utilisés pour le projet artistique New Shepard. (Photo aérospatiale de liaison montante)

Il existe de nombreux précédents pour l’art spatial – qu’il s’agisse du regretté astronaute Apollo Alan Bean, qui s’est consacré à peindre des visions de vols spatiaux après son voyage sur la lune en 1969; ou l’astronaute de la navette Nicole Stott, qui a peint des aquarelles lors de son passage sur la Station spatiale internationale; ou John Stahr, l’artiste terrestre qui a peint «Galactic Girl» sur le nez de l’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic.

Blue Origin est entré en action l’année dernière avec un concours d’art étudiant organisé avec le soutien d’OK Go, un groupe de geek spécialisé dans les vidéoclips viraux.

La société spatiale de Bezos n’a pas encore annoncé le prochain vol de New Shepard. Le vol d’essai le plus récent a eu lieu en décembre dernier, lorsque les inscriptions gagnantes au concours OK Go ont été prises pour un tour. Depuis lors, la pandémie de coronavirus a mis un écrin géant dans le calendrier de développement de Blue Origin. Mais s’il a fallu quatre ans à Michel-Ange pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine, les artistes d’Uplift Aerospace peuvent sûrement attendre quelques mois pour que l’espace puisse mettre la touche finale à leurs peintures.

Uplift Aerospace accepte actuellement les offres pour les peintures de New Shepard. Consultez le site Web d’Uplift pour accéder au portail d’enchères et plus d’informations sur l’art.