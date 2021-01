Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année 2019 a été très spéciale pour la franchise Mother (Earthbound, comme on l’appelle en Amérique), puisqu’elle a eu 30 ans depuis le lancement du premier jeu de la série au Japon. Malheureusement, Nintendo n’a pas célébré la série comme les fans l’auraient souhaité, mais le créateur de la franchise, Shigesato Itoi, ne l’a pas oublié et a annoncé un grand nombre de projets de la franchise en 2020 et l’un d’entre eux était l’ouverture de certains magasins. de Mother, puis nous partagerons quelques images qui montrent que ces lieux étaient d’authentiques paradis pour les fans de la série.

Comme nous vous l’avions dit début 2020, Hobonichi, la société du créateur de Mother, a annoncé qu’il y aurait beaucoup de surprises pour les fans de cette série dans le cadre du Hobonichi Mother Project. Bien que cela n’incluait pas la révélation d’un jeu, la vérité est que cela a laissé de nombreux fans heureux, car au cours des derniers mois, de nombreux produits de la série ont été publiés, tels que des vêtements, des animaux en peluche, des bijoux, des bandes dessinées et plus encore.

Mais ce n’est pas tout, car à la fin de l’année, des magasins Mother ont été ouverts dans certaines régions du Japon, qu’aucun fan de la franchise ne voudrait manquer, car ils ont vendu la marchandise dont nous parlons, mis à part le fait qu’ils étaient spécialement décorés. avec des détails de la mère.

Dans le cas où vous l’avez manqué: c’est ce qui a motivé Shigesato Itoi à présenter Mother à Nintendo.

Les magasins de la mère étaient un paradis pour les fans de la série

Comme vous pouvez le voir sur les images partagées par le compte Twitter de Hobo Nichiyobi, ces établissements ont mis en évidence les animaux en peluche géants de M. Saturne, les porte-clés de Ness et de sa compagnie, et vous pouvez également voir les sacs en tissu en édition limitée de Mother qui ont été vendus. , ainsi que des dossiers, des agendas et même la luxueuse veste Mother 2 dont nous vous avons déjà parlé. Un autre élément frappant de ces magasins est qu’il y avait d’énormes peintures murales en bois décorées qui prétendaient être la collection des livres de scénario Mère, Mère 2 et Mère 3, qui bien sûr étaient vendus dans les magasins. Sur une autre photographie, vous pouvez également voir Shigesato Itoi.

MÈRE ?? – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 9 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 オ ー プ ン で す! 本 日 か ら 1 月 11 日 ま で, # MÈRE の こ と ば と お み せ 展 を 開 催 い た し ま す. 展示 に つ い て, 詳 し く は こ ち ら の ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い. (い わ) https://t.co/tk61GuZNK0 pic .twitter.com / hYHfWObUIC – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 14 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 ク ロ ー ズ し ま し た!

本 日 も た く さ ん の ご 来 場 あ り が と う ご ざ い ま し た。

「MÈRE の こ と ば と お み せ。 展」 は 特大 サ イ ズ の 「MÈRE の こ と ば。」 で お 出迎 え し て い ま す。

か わ い い グ ッ ズ を 手 に 、 お 気 に 入 り の こ と ば を 胸 に 、 ぜ ひ 記念 撮 影 し て い っ て く だ さ い ね!

明日 も お 待 ち し て い ま す (り ょ う こ) pic.twitter.com/elRoX1Hv1G – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 17 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 、 本 日 も オ ー プ ン で す! #MÈRE の こ と ば と お み せ 展 3 日 目 始 ま り ま す!

来年 2 月 頃 復 刻 予 定 の ス ー ベ ニ ア ジ ャ ケ ッ ト も 近 く で ご 覧 い た だ け ま す よ 〜。 か ✨ こ い い で す ご 清潔 す だ – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 16 décembre 2020

【お 知 ら せ】 現在 「MÈRE の こ と ば と お み せ. 展」 で 販 売 中 の 「ほ ど よ く バ ラ け た MÈRE カ ン バ ッ ヂ」 と ア ク リ ル キ ー ホ ル ダ ー は 1 月 下旬 に ほ ぼ 日 ス ト ア で オ ン ラ イ ン 販 売 を 予 定 し て い ま す. カ ン バ ッ ジ は 全 20種類 の セ ッ ト 販 売 と な り ま す。 pic.twitter.com/g9DQmZbOB8 – ほ ぼ 日 MÈRE プ ロ ジ ェ ク ト (@hobonichimother) 16 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 ク ロ ー ズ し ま し た. 本 日 も た く さ ん の ご 来 場 あ り が と う ご ざ い ま し た! 会 場内 で は 大 き い ど せ い さ ん, 中 く ら い の ど せ い さ ん, 小 さ い ど せ い さ ん が み な さ ん に 会 え る こ と を 今 か 今 か と 待 っ て い ま す. (け い な) pic.twitter .com / 7fw0gusDR1 – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 18 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 、 ク ロ ー ズ い た し ま し た!

本 日 も ご 来 場 あ り が と う ご ざ い ま し た。 会場 で は 、 MÈRE の 手 帳 カ バ ー 、 2021 年 の ほ ぼ 日 手 帳 (オ リ ジ ナ ル 月 曜 は じ ま り ・ カ ズ ン) を 販 売 中 中 プ 明日 も お 待 ち し て お り ま す! (の ん た ん) pic.twitter.com/CmIbugW3Ru – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 21 décembre 2020

#MÈRE の こ と ば と お み せ 展 完 売 情報

MÈRE ゲ ッ プ ー ぬ い ぐ る み は 売 り 切 れ ま し た。

「み な さ ん お 迎 え あ り が と う ご ざ い ま し た。」 と 言 っ て い ま す pic.twitter.com/zhk0QTqPfw – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 24 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日

「MÈRE の こ と ば と お み せ。 展」

本 日 も オ ー プ ン い た し ま し た! ど せ い さ ん も り も り で

お 待 ち し て お り ま す 😊 pic.twitter.com/cFlDzB4ikz – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 27 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 、 ク ロ ー ズ の お 時間 で す。

気 づ け ば き ょ う は 今年 最後 の 日 曜 日 で し た ね…!

来年 の 手 帳 を ど う し よ う か お 悩 み の 方 、

会場 で は 、 2021 年 の 手 帳 と MERE シ リ ー ズ の 手 帳 カ バ ー も 販 売 し て お り ま す。 あ た ら し い 一年 の お と も に 、

明日 も お 待 ち し て ま す! (和) pic.twitter.com/o76ba5O4GA – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 27 décembre 2020

ほ ぼ 日 曜 日 ク ロ ー ズ し ま し た!

ご 来 場 下 さ っ た お 客 様 は お 気 づ き だ っ た で し ょ う か ??

実 は 、 あ る と こ ろ に あ る ア イ テ ム が 隠 さ れ て い い ま す。

注意 し て み な い と 気 が つ か な い か も し れ ま せ ん が 、 柱 の 裏 と か 、、 裏 と か 。。? 明日 も お 待 ち し て お り ま す! (そ う) #MÈRE の こ と ば と お み せ 展 pic.twitter.com/ANAvxNU9g1 – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 28 décembre 2020

お は よ う ご ざ い ま す! ほ ぼ 日 曜 日 、 オ ー プ ン し ま し た。

MÈRE の ア ク セ サ リ ー は 全 4 種類。

PREUVE DE GUILDE 」作 の 真 鍮 シ リ ー ズ は 、 え ば 使 う ほ ど 風 合 い が 育 っ て い き ま す よ。 に に

本 日 も お 待 ち し て お り ま す! (あ や な) #MÈRE の こ と ば と お み せ 展 pic.twitter.com/jIpUOwcLvS – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 29 décembre 2020

MÈRE – ほ ぼ 日 曜 日 / 渋 谷 PARCO8 階 (@hobo_nichiyobi) 18 décembre 2020

La mauvaise nouvelle est qu’aucun des magasins n’est plus ouvert, car c’étaient des magasins qui fonctionneraient temporairement. Hobonichi a initialement ouvert le magasin Mother à Osaka, au Japon, au sixième étage du marché saisonnier d’Umeda Loft. Par la suite, le magasin a déménagé dans le magasin Hobo Nichiyobi, situé au huitième étage du complexe Parco, à Shibuya, Tokyo. Le premier site serait ouvert du 19 novembre au 6 décembre et le second a ouvert ses portes du 14 au 27 décembre, selon les informations de Siliconera.

Qu’avez-vous pensé de l’initiative d’Hobonichi? Auriez-vous aimé obtenir l’un des articles vendus dans le magasin Mother? Pensez-vous que Nintendo travaillera un jour sur un nouveau projet dans cette série? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que dans le secteur du jeu vidéo, Mother soit dans une période d’inactivité, heureusement avec ce projet Nintendo peut se rendre compte que la série est très appréciée des fans et est encouragée à la continuer ou au moins à lancer Mother 3 officiellement localisée pour l’Ouest. , tout comme cela s’est produit récemment avec la tranche originale de Fire Emblem. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur la mère en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2