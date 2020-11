Crimes informatiques, en particulier ceux liés à vol d’informations des utilisateurs et des grandes entreprises, sont à l’ordre du jour. Malheureusement, bien que la sécurité informatique augmente, la vérité est que les pirates peuvent créer des outils très avancés ou qui trompent les gens pour qu’ils volent des données, et les grandes entreprises de jeux vidéo ne sont pas à l’abri de ces crimes.

Apparemment, les hackers n’ont pas obtenu les informations des utilisateurs et des clients, selon Capcom au début de la semaine lorsque l’existence de l’attaque est devenue connue, cependant, Les informations de certains médias est que les pirates ont utilisé un programme de rançongiciel conçu pour voler les informations puis les crypter. De cette façon, les criminels peuvent faire chanter les entreprises si elles veulent récupérer et retrouver l’accès à leurs fichiers si elles ne disposent pas de copies de tous.

Capcom serait actuellement extorqué par ce groupe de pirates, dans le but de payer une somme d’argent pour divulguer les informations. Les pirates informatiques affirment sur les réseaux qu’ils ont eu accès aux données des bureaux de Capcom au Japon, aux États-Unis et au Canada, volant plus de 1 To d’informations confidentielles. Entre autres données, ils prétendent avoir comptes bancaires, budgets, propriété intellectuelle, e-mails, présentations marketing (peut-être de jeux non encore annoncés). Nous parlerions d’informations vraiment sensibles.

Les pirates menacent de publier les données ou les vendre à un meilleur acheteur si Capcom ne les accepte pas. Quel chiffre demandent-ils? Un énorme 11 millions de dollars en bitcoins, rapporte le chercheur de logiciels malveillants Pancak3. Pour ce prix, Capcom recevra une clé qui lui permettra de décrypter les fichiers.

Pour le moment, Capcom n’a pas voulu commenter toutes ces informations et sûrement l’affaire est déjà entre les mains de la police et d’autres agences de sécurité informatique.