Les pires méchants des films Dragon Ball

Il est bien connu que, tout au long de son histoire, Dragon Ball a eu plusieurs films, la grande majorité d’entre eux n’ont pas été canon, cependant, ils n’arrêtent pas d’avoir une histoire avec héros et méchants assez intéressants.

Cependant, il fut un temps où les films produits ont été un désastre total, en laissant de côté l’animation, car à l’époque c’était normal, mais l’une des choses qui n’a pas été acceptée par les téléspectateurs était la mauvaise élaboration des antagonistes, soit en raison de leurs idéaux, de leur niveau de menace ou de leurs pouvoirs.

Ce sont des films où les méchants étaient un désastre total

Dragon Ball Z Bio-Broly: Bio-Broly est techniquement un clone mal fait de Broly, digne de critique pour son image décevante par rapport au personnage original. Dans cet épisode, Bio-Broly a simplement été vaincu très facilement par Goten et Trunks, se fondant dans un vilain aspirant “Swamp Thing”.

Dragon Ball Z Super Android 13: cet antagoniste est assez ennuyeux et se trouve curieusement moins intéressant que les autres androïdes. Ce méchant devient encore moins impressionnant une fois qu’il absorbe les Androïdes 14 et 15, devenant une copie bon marché du méchant Cell.

Dragon Ball Z Bojack non lié: Ce méchant est un antagoniste original qui se distingue de tout autre méchant de Dragon Ball Z, mais son design et sa personnalité inintéressante le rendent très prévisible. Étant l’un des plus forts de la série, il a été vaincu par “Gohan” d’une manière absurde.

