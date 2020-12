Utilisateurs d’un Pixel récent recevra une nouvelle mise à jour à partir d’aujourd’hui. Et ce ne sera pas un «simple» correctif de sécurité. En décembre, c’est «Dépôt de fonctionnalités».

Ceci signifie que Google mettre à jour vos derniers mobiles pour ajouter des améliorations et des nouvelles importantes, avec de nouvelles fonctionnalités exclusif pour le système d’exploitation et les produits Google.

L’actualité de Pixel ‘Feature Drop’

Économie de batterie extrême

le Économie de batterie extrême du Pixel 5 atteint le Pixel 3 et appareils plus récents. Ce mode est plus agressif que l’actuel, désactivant la plupart des applications et des capteurs pour presser la batterie.

Nouvelles suggestions dans Google Photos

Google Photos premières dans le Pixel nouvelles suggestions. Maintenant pour les paysages, il proposera des filtres pour corriger ou modifier l’éclairage du ciel. Il nous offre une grande variété de filtres basés sur différentes conditions météorologiques.

Google Duo et partagez votre écran en groupes

Les Pixels lancent une nouvelle fonctionnalité dans Google Duo. Depuis quelques mois, l’application nous permet de partager l’écran lors d’un appel vidéo. Maintenant, dans le Pixel, vous pouvez partagez votre écran lors d’appels vidéo de groupe.

Attendez-moi

La quatrième nouveauté est exclusive aux Pixels aux États-Unis. La fonction ‘Tenez pour moi’ sorti il ​​y a un mois sur le Pixel 5 atteint les modèles inférieurs. Cette fonctionnalité permet à l’Assistant Google d’assister à un appel en attente pour nous avertir lorsqu’un opérateur nous répond.

Votre Pixel le plus adaptatif

Les pixels Google deviennent encore plus intelligents pour s’adapter à l’environnement. Par exemple maintenant Son adaptatif améliore la qualité sonore du haut-parleur de votre téléphone en fonction de votre environnement, ou Connectivité adaptative ajustez la connectivité 4G ou 5G en fonction des applications. Par exemple, pour surfer ou discuter, vous utiliserez la 4G et pour regarder des films ou télécharger de gros fichiers, vous utiliserez la 5G.

Google Lens traduit désormais les applications

Les pixels peuvent maintenant détecter si vous consultez un site Web ou une application dans une autre langue afin qu’ils puissent traduisez-le avec Google Lens. Pour ce faire, il suffit de prendre une capture d’écran ou de voir la vue des applications récentes et de toucher la nouvelle icône Lens.

Plus de personnalisation

Sorti sur le Pixel 5, ses frères et sœurs Pixel ont également la possibilité de personnaliser la grille de l’écran d’accueil. De plus, de nouveaux fonds d’écran arrivent Guerres des étoiles et bientôt de Google Arts & Culture.

De la lecture en cours à YouTube Music

Enfin, si vous avez activé la reconnaissance des chansons en arrière-plan Lecture en cours, maintenant de ton histoire tu peux exporter les chansons reconnu que vous sélectionnez dans un Liste de lecture YouTube Music.

Via | Google

Partagez Les Pixels reçoivent de nouvelles fonctionnalités exclusives dans le “ Feature Drop ” de décembre