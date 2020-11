Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après des années à profiter de bonnes consoles, mais excessivement bruyantes, comme l’était la PS4, les fans qui composaient la première génération d’utilisateurs de PS5 ont souligné le silence avec lequel le matériel fonctionne. Cependant, on sait qu’il y a toujours des détails dans un lancement de ce type et dans le cadre des débuts de la nouvelle console Sony en Europe, des rapports ont commencé à être présentés pour un phénomène connu sous le nom de Coil Whine, qui provoque du bruit et distrait de l’expérience. du jeu.

Selon les informations de Push Square, le lancement de la PS5 en Europe a été mêlé à la controverse après que certains utilisateurs aient signalé que leurs consoles avaient commencé à faire un bruit étrange, en particulier lors de l’exécution de titres exigeants. En ce sens, les utilisateurs, qui partagent déjà leur expérience dans ResetEra, conviennent que le bruit émanant de l’intérieur de leur PS5 est un cas de Coil Whine.

Quel est le Coil Whine qui semble affecter la PS5 en Europe?

Le Coil Whine est le nom donné au bruit généré par le passage de l’électricité à travers un transformateur ou une bobine. Dans des conditions normales, les appareils ne doivent pas présenter cette situation, mais dans certaines unités, il est possible que peu de temps après la sortie du produit, quelque chose d’étrange commence à se faire entendre. Actuellement, ce problème est survenu dans certains GPU haut de gamme lorsqu’ils fonctionnent à leur capacité maximale, on pense donc que c’est sur cette unité que pourrait se trouver le problème qui commence à affecter certaines PS5 en Europe.

Jusqu’à présent, Sony n’a pas commenté la question et on sait que la société ne remplace sous garantie que les PS5 qui ont été défectueuses et qui ne fournissent pas d’option de restauration pour l’utilisateur.

Ce nouveau problème qui semble jusqu’à présent affliger les joueurs européens, s’inscrit dans le cadre des plaintes survenues suite à un passage soudain de certaines PS5 vers le mode veille sans que l’utilisateur se soit prononcé. Aussi, d’autres problèmes qui se sont posés sont liés à ce même mode, comme il y a ceux qui ont dû restaurer les données de la console après l’avoir mise au repos.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source