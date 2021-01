Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le circuit professionnel de Appel du devoir est assez récent, depuis l’année dernière Activision Finalement, il a créé une ligue compétitive pour son jeu le plus populaire, avant que les tournois et les matchs aient lieu, mais sans aucune approbation officielle. Clairement pour susciter l’intérêt et pour que plus de téléspectateurs voient la ligue compétitive, c’est que la décision a été prise de réaliser Call of Duty: Warzone, au circuit du jeu professionnel.

Il Bataille royale a été l’un des grands triomphes de la saga ces dernières années, en raison du grand nombre de joueurs qu’elle a pu attirer dans ses premières semaines, de la communauté encore latente de public qui en a profité et de la façon dont chacun affrontement.

Johanna faries, le responsable des ligues compétitives en Activision, dans une interview réalisée par screenrant, a déclaré: «Nous avons suivi de près son introduction (celle de Warzone à la ligue professionnelle de Appel du devoir) et son incroyable popularité depuis le printemps dernier. Nous avons déjà inclus dans Warzone contenu lié à nos “pros” de la saison dernière, mais nous avons pris la période entre les saisons pour réfléchir en grand à ce à quoi ressemblerait un investissement plus structuré “

