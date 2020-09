La date de sortie de la PS5 pourrait en fait être décalée plutôt qu’un lancement international simultané cet automne, l’Amérique du Nord étant prête à recevoir la console avant les vacances.

D’autres régions pourraient obtenir la console «fin 2020», ce qui semble indiquer que la PlayStation 5 pourrait ne pas être livrée avant Noël sur tous les marchés.

Les informations proviennent des pages produits localisées de Sony sur la PS5, mais également des plans de lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War, dont les débuts semblent être alignés sur la PS5.

Nous savons déjà que le nouveau coronavirus a eu un impact sur le lancement de la PlayStation 5. Du développement et de la fabrication aux événements marketing, COVID-19 a tout gâché. Ce n’est pas seulement la PS5, mais aussi la Xbox Series X, le nouvel iPhone 12 d’Apple et de nombreux autres produits qui devraient être lancés cette année. Il y a seulement quelques mois, nous avons appris que Sony allait s’en tenir au calendrier de lancement original de la PS5 et atteindre cette fenêtre de sortie «vacances 2020» que la société avait annoncée l’année dernière. Tout cela grâce à un dépôt réglementaire indiquant que le lancement de la PS5 se déroulerait comme prévu.

Dans le même temps, des rapports indiquent que Sony fabriquera jusqu’à 10 millions d’unités PS5 cette année, ce qui serait plus élevé que les estimations initiales mais toujours insuffisant pour répondre à la demande. Même si la pandémie a eu un impact sur l’économie et que de nombreux joueurs reportent l’achat d’une nouvelle console à 2021, il y aura toujours de nombreux acheteurs prêts à payer tout ce que Sony demande pour la PS5 – le prix est également un mystère non divulgué. Puis, il y a quelques semaines, Sony a envoyé un e-mail aux titulaires de comptes PSN pour leur dire que les précommandes PS5 commenceraient bientôt, sans spécifier de date ni de prix. Ce que Sony a clairement indiqué, c’est que le stock initial pourrait être très bas et que tout le monde ne pourra pas acheter une console cette année. Cela nous amène aux derniers développements de l’industrie, ce qui semble suggérer que la sortie de la PS5 pourrait s’étaler sur quelques semaines, et ce lancement échelonné pourrait rendre impossible pour certaines personnes de marquer la console avant Noël.

Sony n’a pas encore révélé la date de sortie et le prix de la PS5, mais une rumeur dit que la société pourrait organiser un événement surprise le 9 septembre, date à laquelle elle révélera tous les secrets restants de la PS5. Sony n’a rien annoncé et plus on se rapproche de cette date, moins l’événement semble probable. Mais c’est ici que la pandémie de coronavirus entre à nouveau en jeu. L’événement ne sera pas un lancement en personne. Cela donne à Sony beaucoup plus de liberté, car il n’a pas à tenir compte de la logistique impliquée pour faire participer les médias.

Un leaker n’arrête pas de dire que la PS5 sortira le 20 novembre, ce qui est qualifié de «vacances 2020». Mais Games Radar a trouvé des preuves indiquant que Sony pourrait honorer ce délai de lancement uniquement sur des marchés spécifiques. L’Amérique du Nord pourrait obtenir la console à temps pour les achats de Noël, tandis que d’autres régions pourraient devoir attendre un lancement très fin 2020.

Une bande-annonce de Call of Duty: Black Ops Cold War téléchargée sur la chaîne YouTube PlayStation plus tôt cette semaine indique que la version PS5 du jeu arrivera aux États-Unis et au Canada pour les vacances, avec le «reste du monde» pour l’obtenir fin 2020. La version originale de la bande-annonce a été définie comme privée, et un clip remis en ligne ne fait aucune mention des périodes de lancement.

Mais le site Web de Black Ops Cold War indique toujours que «la version PlayStation 5 de Call of Duty: Black Ops Cold War devrait sortir Holiday 2020 aux États-Unis et au Canada, et à la fin de 2020 pour le reste du monde».

Certains pourraient dire que la fenêtre de lancement d’un jeu ne reflète pas nécessairement les plans de sortie de Sony PS5. Cependant, la page du produit PS5 de Sony pour la Grande-Bretagne a vu une mise à jour récente qui a changé la fenêtre de publication afin qu’elle soit conforme au retard de Black Ops Cold War. Au lieu de vacances 2020, les acheteurs britanniques devraient s’attendre à une date de lancement fin 2020. Les pages PS5 pour la France, l’Allemagne et le Japon indiquent également que la console sortira fin 2020, selon les traductions de Google. La page américaine PS5 a toujours cette estimation originale «vacances 2020».

Cela dit, il semble toujours que la PS5 sera livrée aux acheteurs d’ici la fin de l’année, même si elle n’arrive pas à temps pour Noël.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.