Quand on parle de maladie mentale, on imagine généralement un patient qui voit un thérapeute ou un psychiatre. Un domaine négligé est celui des progrès scientifiques en santé mentale. La raison pour laquelle nous avons des médicaments psychiatriques est due à des découvertes scientifiques. Nous en savons de plus en plus sur le cerveau à mesure que la recherche psychologique et neurologique se poursuit. Ce sont là quelques-uns des progrès que nous avons constatés dans le domaine de la science liée à la maladie mentale.

Études sur les neurotransmetteurs

La plupart des scientifiques pensent que la maladie mentale découle d’une rupture de la communication dans le cerveau. La sérotonine est l’un des neurotransmetteurs les plus courants auxquels on fait référence lorsque l’on pense à la maladie mentale, en particulier à la dépression et à l’anxiété. Les personnes à faible taux de sérotonine souffrent de dépression. La science a découvert que l’utilisation de médicaments synthétiques sérotonine-ISRS (inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) aide les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression. Ces médicaments agissent en réduisant la sérotonine absorbée par le neurone présynaptique. Le résultat est qu’il y a une augmentation de la sérotonine dans l’espace synaptique. Cette sérotonine se lie au récepteur sur le neurone postsynaptique. Outre la sérotonine, d’autres neurotransmetteurs contribuent à la dépression ou à l’anxiété. Quelques exemples incluent la dopamine, la noradrénaline et le glutamate. Les personnes atteintes de schizophrénie ont des problèmes avec ces derniers. Il existe également des médicaments appelés SNRI, qui agissent sur la noradrénaline. Nous discuterons des médicaments qui aident à réguler les neurotransmetteurs.

Analyses PET

La tomographie par émission de positrons est utilisée pour étudier l’activité cérébrale et voir comment la maladie mentale change. Ils mesurent la distribution spatiale et le mouvement des produits chimiques radioactifs, que les scientifiques injectent dans les êtres vivants. Lors d’un PET scan, l’individu est éveillé. Cela signifie que le chercheur peut voir le lien entre les effets corporels et comportementaux sur les activités de l’esprit. La tomographie par émission de positrons nous a aidés à faire avancer les découvertes scientifiques sur la maladie mentale.

La génétique

Un autre facteur qui influence la maladie mentale est la génétique. Les problèmes de santé mentale particuliers sont plus influencés par la génétique que d’autres. Par exemple, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le TDAH et l’autisme sont hautement génétiques. Les personnes atteintes de schizophrénie dans leur famille sont plus susceptibles de développer la maladie. Les enfants atteints de TDAH sont plus susceptibles d’avoir un parent atteint de la maladie ou un frère ou une sœur. Les scientifiques continuent d’étudier le lien entre la génétique et la maladie mentale. Bien sûr, d’autres facteurs influencent les problèmes de santé mentale, comme le concept de nature par rapport à l’éducation. Si un enfant subit un traumatisme important, il peut développer un syndrome de stress post-traumatique (TSPT) ou un trouble de la personnalité limite (TPL). La maltraitance et la négligence envers les enfants peuvent également jouer un rôle dans la maladie mentale.

Médicaments psychiatriques

Il existe des médicaments qui traitent la maladie mentale. Les médicaments psychiatriques sont utilisés pour traiter les maladies mentales avec la thérapie. Les psychiatres ou les médecins peuvent prescrire des médicaments psychiatriques. Les médicaments contre la maladie mentale peuvent aider certaines personnes à avoir une meilleure qualité de vie. Lorsqu’un patient commence à prendre des médicaments, il est essentiel qu’il discute des effets secondaires avec son médecin. Les médicaments contre la maladie mentale doivent être surveillés attentivement. Il existe de nombreuses avancées liées aux médicaments psychiatriques. Il existe différents médicaments qui fonctionnent pour chaque individu. C’est pourquoi il est essentiel de rester en communication avec votre médecin et de vous assurer que vous recevez le bon médicament pour vos besoins.

Thérapie en ligne

La thérapie en ligne est un endroit où vous pouvez discuter de la science de la maladie mentale. Le télémédicide est l’une des avancées technologiques concernant les problèmes de santé mentale et le traitement. La psychothérapie existe depuis de nombreuses années, mais la thérapie en ligne est relativement nouvelle. Un conseiller en ligne peut vous aider à surmonter de nombreux problèmes de santé mentale. De nombreux thérapeutes en ligne sont des médecins. Ils ont enquêté et étudié le cerveau. Si vous êtes intéressé par la science de la maladie mentale, vous pouvez cliquer ici pour plus d’informations. Si vous êtes aux prises avec un problème de santé mentale, n’ayez pas peur de contacter un thérapeute en ligne. Ce sont des experts dans ce qu’ils font et ils en savent beaucoup sur la psychologie. Vous êtes entre de bonnes mains lorsque vous essayez la thérapie en ligne.

Auteur Marie Miguel

Biographie de Marie Miguel

Marie Miguel est une experte en rédaction et en recherche depuis près d’une décennie, couvrant une variété de sujets liés à la santé. Actuellement, vous contribuez à l’expansion et à la croissance d’une ressource de santé mentale en ligne gratuite avec Mind-Diagnostics.org. Avec un intérêt et un dévouement à lutter contre les stigmates associés à la santé mentale, elle continue de se concentrer spécifiquement sur les problèmes liés à l’anxiété et à la dépression.

