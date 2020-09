Les scientifiques ont découvert que les requins baleines grandissent différemment en fonction de leur sexe.

Les requins mâles grandissent plus vite que les femelles, mais les femelles deviennent finalement beaucoup, beaucoup plus grandes que leurs homologues mâles.

Les requins baleines femelles peuvent atteindre une taille maximale d’environ 46 pieds de longueur.

Il existe de nombreux types de poissons différents dans les océans du monde. Les espèces varient considérablement, de la couleur à l’appétit en passant par la taille, mais le puissant requin baleine a longtemps été considéré comme le plus grand. Les requins baleines ne sont pas du tout des baleines, bien sûr, car cela en ferait des mammifères et non des poissons, mais une nouvelle étude révèle que le sexe joue un rôle important dans la taille d’un requin baleine.

L’étude, qui a été publiée dans Frontiers in Marine Science, utilise des décennies de données pour révéler comment les requins-baleines mâles et femelles se développent. Il s’avère que les requins baleines mâles grandissent plus vite, ce qui peut être avantageux, mais les requins baleines femelles sont capables de devenir beaucoup, beaucoup plus gros.

Les chercheurs ont découvert que les requins-baleines mâles ont tendance à culminer à environ neuf mètres de long ou environ 30 pieds. C’est un poisson incroyablement énorme, mais les dames de l’espèce sont encore plus impressionnantes. Les femelles ont tendance à atteindre une longueur moyenne d’environ 14 mètres ou 46 pieds avant d’arrêter de grandir. Ouais, c’est un poisson très gros, mais il n’atteint pas cette taille rapidement.

« C’est absolument énorme – de la taille d’un bus courbé dans une rue de la ville », a déclaré le Dr Mark Meekan, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Mais même s’ils sont gros, ils grandissent très, très lentement. Ce n’est qu’environ 20 ou 30 cm par an. »

Les requins mettent beaucoup de temps à atteindre leur taille maximale. Les chercheurs ont suivi 54 requins-baleines différents au fur et à mesure de leur maturation dans les océans, les observant occasionnellement et utilisant leurs modèles uniques pour les identifier et les différencier.

D’accord, alors les femelles requins-baleines deviennent méga-énormes, mais pourquoi? Eh bien, alors que les requins mâles peuvent bénéficier d’une croissance un peu plus rapide, les requins femelles étant beaucoup plus gros, leur sont bénéfiques en ce qui concerne la protection contre les prédateurs, en particulier lorsqu’ils portent une progéniture.

«Un seul requin-baleine enceinte avait jamais été trouvé, et elle avait 300 petits à l’intérieur d’elle», a déclaré le Dr Meekan. «C’est un nombre remarquable, la plupart des requins n’en auraient qu’entre deux et une douzaine. Donc, ces femelles géantes deviennent probablement grandes à cause de la nécessité de porter beaucoup de chiots.

Il serait certainement plus facile de transporter environ 300 versions plus petites de vous-même si vous mesuriez 46 pieds, donc je suppose que cela a du sens. Pourtant, la découverte est un peu un choc pour les scientifiques, car on pensait que les requins n’atteignaient pas vraiment une limite de taille au cours de leur longue vie à croissance lente.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.