Points Google Play annonce son arrivée en Espagne après plus de deux ans d’attente. Le programme de fidélité de Points Google Play Il a fait ses débuts en 2018 au Japon et en Corée pour arriver en 2019 aux États-Unis et en 2020 en Allemagne, en Australie, en France, à Hong Kong, au Royaume-Uni et à Taiwan.

C’est via la page d’assistance de Google Play Points qui annonce la disponibilité du programme de récompenses, avec lequel son lancement officiel devrait avoir lieu dans quelques heures ou quelques jours.

Les points Google Play s’élargissent à un total de 13 nouveaux pays, étant la majorité des pays du vieux continent dans lesquels ce programme de récompenses n’était pas encore disponible:

Danemark Finlande Grèce Irlande Italie Pays-Bas Norvège Arabie Saoudite Afrique du Sud Espagne Suède Suisse Emirats Arabes Unis

Points Google Play

Le programme de récompenses Points Google Play Récompense tous vos achats effectués sur le Play Store, qu’il s’agisse d’applications, de jeux, d’achats intégrés, de films ou de livres. Comme le nom le suggère, vous gagnerez des points pour chaque achat que plus tard tu peux échanger contre un solde ou d’autres récompenses.

Points Google Play a quatre niveaux:

Bronze [0-149 puntos]: 1 point pour 1 € dépensé. argent [150-499 puntos]: 1,1 point pour 1 € dépensé. Or [500-2.999 puntos]: 1,2 point pour 1 € dépensé. Platine [3.000 o más]: 1,4 point pour 1 € dépensé.

Vous pouvez échanger vos points contre:

Articles dans des applications ou des jeux. Coupons pour effectuer des achats avec des réductions dans les applications ou les jeux. Crédit Google Play.

Pour rejoindre le programme Points Google Play vous devrez vous rendre à:

Ouvre Play Store. Toucher Menu> Points de lecture. Toucher Joindre.

Vous commencerez par gagner 1 point pour chaque euro dépensé, mais pendant la première semaine de votre adhésion au programme, vous recevrez une offre de bienvenue de 3 points supplémentaires pour chaque achat. Vous progresserez au fur et à mesure que vous obtiendrez plus de points afin de gagner plus d’avantages et plus de points.

Via | Police Android

Partagez des points Google Play et son programme de récompenses arrive en Espagne