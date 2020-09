Les précommandes PS5 auraient dû être mises en ligne jeudi matin, mais on ne sait pas quels détaillants en ligne feront partie de la première vague de ventes, et quand la commande commencera. De plus, on ne sait pas si certains de ces magasins ont commencé à prendre des précommandes mais sont à court de stock initial.

Sony a été tout sauf transparent sur le lancement de la PS5 lors de son événement médiatique de mercredi. La société n’a annoncé le prix et les dates de lancement des deux consoles que lors de la présentation et a pris son temps pour fournir des informations supplémentaires sur les plans de date de sortie de la PS5.

Sony ne prend pas lui-même les précommandes de PS5 et ne répertorie même pas les partenaires participants.

Sony n’a absolument aucune excuse pour la façon dont il a traité ses clients potentiels cette année lorsqu’il s’agit de fournir des informations en temps opportun sur un produit qu’il souhaite désespérément vendre. Oui, la nouvelle pandémie de coronavirus a eu un impact sur la vie quotidienne et les activités régulières, ce qui rend extrêmement difficile pour les entreprises de technologie de s’en tenir à leurs manuels de lancement et de marketing pour les différents produits qui doivent arriver dans les magasins cette année. Certains sont passés à des lancements virtuels, les événements Apple et Samsung se démarquant facilement. D’autres ont principalement opté pour des communiqués de presse réguliers, et c’est ce que Microsoft a fait avec les consoles Xbox Series X et S.

Sony a tenté de créer du buzz autour de la PS5 en faisant glisser les annonces le plus longtemps possible. Il combinait des événements virtuels avec des événements de presse réguliers, mais toute l’entreprise semblait décousue. Le design de la PS5 a été dévoilé via une bande-annonce à la fin d’un événement en ligne sur le jeu. Ce n’est que plus tard que nous avons découvert plus de détails sur la conception, et Sony n’a pas encore révélé plus d’informations sur la console ou montré la nouvelle interface utilisateur. Les choses ont empiré mercredi lorsque Sony a répété le même truc. Après 40 minutes de bandes-annonces de jeux, Sony a parcouru les informations sur les prix et les dates de sortie de la PS5 à la fin de l’émission, sans prouver toutes les informations dont les joueurs avaient besoin. Il a fallu plusieurs minutes à Sony pour tweeter que la précommande débutera jeudi, et ce n’est qu’alors qu’un communiqué de presse a été publié avec plus d’informations. Les acheteurs de détails clés qui étaient prêts à dépenser jusqu’à 499 $ sur une nouvelle console manquaient cependant, et l’expérience de précommande qui en résulte est un énorme gâchis. Bonne chance pour en avoir un.

Pour récapituler, la PS5 sera lancée le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, suivie par le reste du monde une semaine plus tard. Le prix commence à 399 $ pour l’édition numérique PS5 et à 499 $ pour le modèle PS5 standard.

Plusieurs accessoires seront disponibles le jour du lancement, notamment la manette sans fil DualSense à 69,99 $, le casque sans fil Pulse 3D à 99,99 $, la caméra HD à 59,99 $, la télécommande multimédia à 29,99 $ et la station de charge DualSense à 29,99 $.

Mais Sony n’a fourni aucune information sur les précommandes, à part publier ce tweet:

Les précommandes PS5 seront disponibles dès demain chez certains revendeurs. – PlayStation (@PlayStation) 16 septembre 2020

Il y a un argument selon lequel la PlayStation 5 se vendra d’elle-même. Il offrira des performances exceptionnelles, ainsi qu’un accès à de nombreux nouveaux jeux. La nouvelle gamme de jeux est en fait un avantage par rapport à la PS5. Et cela pourrait suffire à la plupart des joueurs qui peuvent se permettre d’acheter la PS5.

Mais c’est l’année de la pandémie de coronavirus où de nombreuses personnes auront du mal à joindre les deux bouts, sans parler d’acheter de nouvelles consoles. Certains pourraient faire tout ce qui est nécessaire pour acheter la console et ils voudraient jouer à l’achat en conséquence.

On pourrait penser qu’une organisation géante telle que Sony serait en mesure de dire aux gens exactement quand la PS5 quels partenaires commerciaux prendront les précommandes à partir du moment où elle était prête à révéler le prix. Sony n’a rien fait de tel. Vous ne pouvez pas précommander la console sur le site Web de Sony tel qu’il est actuellement.

Prix et date de sortie de la PS5. Source de l’image: Sony

Vous pouvez essayer Amazon, Best Buy, Target et Walmart et vos magasins de jeux locaux pour voir si vous pouvez passer votre commande. Mais rien n’indique que vous pourrez commander la console jeudi, s’il y a suffisamment de stock avec de ces détaillants et si l’offre initiale est déjà épuisée.

Une vérification rapide avec Amazon, Best Buy, Target et Walmart vous indiquerait que vous ne pouvez pas commander la console. Mais les précommandes PS5 ont-elles commencé ou ces détaillants sont-ils déjà en rupture de stock?

Des rapports récents, que Sony n’a pas tardé à fermer, indiquent que la PS5 est plus difficile à fabriquer.Les joueurs devraient donc s’attendre à une réduction de l’offre au cours des deux premiers trimestres. La façon dont Sony a géré l’événement de mercredi et le manque continu d’informations qui ne feront que semer la confusion chez les acheteurs pendant les premiers jours des précommandes suggèrent que les rapports indiquant que la PS5 sera en pénurie au lancement étaient exacts. L’autre explication est que Sony est incapable ou refuse d’organiser un lancement de nouveau produit professionnel en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Il est probablement impossible pour Microsoft de faire de la précommande des consoles Série X et Série S une expérience pire pour les acheteurs, mais nous devrons attendre la semaine prochaine pour voir comment cela se passe.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.