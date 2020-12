Si jusqu’à présent nous n’avions vu que quelques rendus du OnePlus 9, les premières images réelles du prochain terminal de la société chinoise viennent d’être divulguées, ainsi que plusieurs de ses spécifications, dont certaines non seulement ne confirment pas ce qui était attendu, mais ajoutent également plus de viande au gril.

C’est ce qu’ils disent dans Phone Arena, où ils disent avoir reçu les informations d’une source avec toute la crédibilité. Et si, d’une part, le design du téléphone confirme ce qui avait déjà été vu, d’autre part, ses spécifications augmentent dans certaines sections, comme le processeur. Nous soulignons cependant que nous parlons de OnePlus 9 5G et non le OnePlus 9 Pro, mais il est fort possible que certains changements observés dans le premier se reflètent également dans le second.

Ainsi, le design de l’écran incurvé, généralement un peu plus cher à réaliser, mais sans doute plus élégant, sera réservé au OnePlus 9 Pro.Les deux se partageront l’ensemble des caméras verticales basées sur des capteurs de tailles différentes, bien que les données techniques de leurs capacités ne soient pas fournies. La dernière chose qui a été dite à ce sujet fait référence au trio traditionnel d’objectifs de 64, 16 et 8 mégapixels respectivement, bien que de Phone Arena, ils réduisent un peu les quantités, pas les qualités.

En ce qui concerne l’écran et la taille de l’appareil lui-même, le OnePlus 9 5G aura un panneau de 6,55 poucess, qui était déjà connu, ainsi qu’avec une résolution Full-HD + (2400 x 1080 pixels) et un aspect rare de 20: 9. le Taux de rafraîchissement de 120 Hz et prise en charge de la lecture de contenu en HDR.

Conformément aux spécifications, le plus frappant est l’incorporation du processeur Snapdragon 888 et non le Snapdragon 875 qui a été prédit. Il n’est pas détaillé si la mise à jour se réfère uniquement à la version 5G, mais cela ne semble pas probable. Quoi qu’il en soit, le reste des composants comprend 8 Go de RAM et un espace de stockage interne de 128 Go sans possibilité d’extension via des cartes microSD. Gorbern tout sera Android 11 et OxygenOS.

Concernant la capacité d’autonomie du terminal, rien n’est mentionné non plus, mais selon les informations précédentes, nous serions confrontés à une batterie de 5000 mAh avec un système de charge sans fil et une charge rapide Warp Charge 65, capable de recharger une journée complète d’utilisation en seulement 15 minutes.

On s’attend à ce que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro avancent leur lancement pour mars prochain avec l’intention de concurrencer le Samsung Galaxy S21. On verra.