Les redémarrages de films pour une raison quelconque sont devenus à la mode ces derniers temps, en particulier ceux qui ont à voir avec les jeux vidéo. Nous avons d’abord reçu la nouvelle du redémarrage de Resident Evil et maintenant nous avons le premières images officielles du redémarrage de Mortal Kombat, dont la première est prévue le 16 avril (si le coronavirus ne l’empêche pas).

Ce film aura pour protagoniste principal Cole Young (joué par Lewis Tan), qui sera un personnage totalement nouveau, mais qui servira de fil conducteur pour raconter l’histoire du film et la compétition la plus meurtrière de tous. Nous aurons clairement tous ces personnages bien-aimés que nous aimons tous comme: Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Sonya Blade, Jax, Mileena, Kano et beaucoup plus.

Au moins, nous pensons que les personnages sur les photos semblent assez prometteurs. L’acteur Lewis Tan a parlé de son personnage à Entertainment Weekly: «Lorsque nous rencontrons Cole pour la première fois, il est dans une très mauvaise situation. Vous avez de la malchance. C’est une sorte de combattant de MMA fini qui était un champion, qui croyait en lui-même, qui avait beaucoup d’espoir dans sa carrière. Et tout est allé à l’égout. C’est un endroit très intéressant pour un héros pour commencer, et je pense que tout au long du voyage de Mortal Kombat, Cole découvrira d’où il vient, vous découvrirez tous ces autres personnages et objets emblématiques que tout le monde aime tant. “

Ici vous pouvez voir les premières images du redémarrage de Mortal Kombat

