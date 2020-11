Les premières PS5 sont déjà expédiées aux consommateurs

PS5 et son contrôleur, le DualSense

Dans une sélection de pays tels que les États-Unis ou le Mexique, la PlayStation sera mise en vente dans quelques jours, le 12 novembre, et certains utilisateurs américains ont déclaré avoir déjà reçu une confirmation d’expédition. Il est possible que certains finissent par arriver plus tôt que prévu, mais la règle est qu’ils ne sont pas livrés avant le jour du lancement.

Selon MP1ST, l’envoi nécessitera une signature du destinataire pour éviter tout type de malentendu dans les livraisons et, Sony aurait commandé des sociétés de livraison telles que FedEx ne livrer aucune console avant le jour du lancement. “Selon les instructions de l’expéditeur, le colis ne sera livré qu’à la date de livraison prévue”, communique l’email d’expédition. Même ainsi, il prévient que le processus ça peut prendre quelques jours en raison des «circonstances actuelles», c’est-à-dire COVID-19.

En raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, le lancement de cette nouvelle génération de consoles sera très différent des précédents et implique un énorme défi logistique pour répondre à la demande uniquement via des processus en ligne. Sony a annoncé il y a quelques jours à peine qu’il n’y aurait pas d’unité PlayStation 5 dans les magasins physiques lors de son lancement en raison du COVID-19, si vous souhaitez en acheter une, il faudra via le commerce électronique.

En Espagne, la PlayStation 5 attendra jusqu’au 19 novembre, bien que ses jeux puissent être achetés dans n’importe quel magasin à partir du 12. Des jeux comme Spider-Man: Miles Morales, qui a sorti une bande-annonce cinématographique spectaculaire il y a quelques jours.