OnePlus a décidé d’expérimenter le OnePlus 8 dans le segment haut de gamme, un terminal qui, bien qu’il ait de bonnes spécifications, le prix est hors de l’esprit qui fait la promotion de la marque depuis des générations. Après ce lancement, la prochaine version que nous verrons comme une mise à jour sera le OnePlus 8T.

Connu sous le nom de code Kebab, le OnePlus 8T a commencé à fuir cette semaine et aujourd’hui ses spécifications possibles sont connues. Selon Android Central, le prochain mobile du constructeur chinois arrivera avec un Écran AMOLED de 6,55 pouces 120 Hz, similaire à ce que nous avons trouvé dans le OnePlus 8 Pro.

À l’intérieur, le OnePlus 8T intégrera un Processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Concernant l’appareil photo, le constructeur optera pour un disposition à quatre chambres Il comprend le principal 48 MP, un grand angle 16 MP, un macro 5 MP et un objectif 2 MP pour les portraits.

Le OnePlus 8T sera faible OxygenOS 11, le calque personnalisé basé sur Android 11. Le reste des spécifications sont inconnues, bien qu’à en juger par l’image divulguée cette semaine, le design du mobile sera identique au OnePlus 8 avec un écran sans bordure et une perforation dans la partie supérieure pour la caméra frontale.

Le OnePlus 8T serait annoncé fin septembre

OnePlus 8T (OxygenUpdater)

Son annonce est prévue pour fin septembre ou début octobre, comme cela s’est produit avec son prédécesseur en 2019. Le OnePlus 8T sera accompagné d’une variante Pro et il se dit que les deux pourraient arriver avec un appareil photo 64 MP grâce à l’intégration d’un nouveau capteur. Bien que la rumeur soit forte, des sources suggèrent que OnePlus optera pour un appareil photo de 48 MP.

Il sera intéressant de connaître la stratégie que propose l’entreprise avec ce lancement. L’un des points qui a caractérisé l’entreprise est sa philosophie d’être un tueur phare en proposant des téléphones avec de grandes spécifications à un prix inférieur à celui de ses concurrents. Ce dernier a été laissé pour compte avec le lancement du OnePlus 8 et c’est quelque chose qui a été manqué.

Ces derniers mois, le constructeur a conclu un accord avec Epic Games pour optimiser Fortnite pour le OnePlus 8. Cet accord, qui à première vue semblait prometteur, a été bloqué par Google qui n’a pas permis à OnePlus de vendre ses téléphones en dehors de l’Inde avec le jeu pré-installé.

