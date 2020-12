Bien qu’il reste encore quelques jours avant l’arrivée de Cyberpunk 2077 (ici vous pouvez voir les dates et heures de préchargement et d’activation et ici nous vous disons quel PC vous aurez besoin pour y jouer avec différents paramètres) certains médias anglo-saxons ont déjà pu le prouver, et s’il semble que la version qu’ils ont reçue n’est pas celle que nous recevrons le 10 décembre, elle possède les éléments nécessaires pour permettre d’évaluer le jeu le plus attendu de l’année.

Inutile de dire que nous avons hâte de l’essayer. Je ne sais pas si un membre de l’équipe MuyComputer va durer jusqu’à une heure du matin le 10 pour en profiter dès la première minute, mais je parie que le 11 sera un sujet de conversation dans le groupe. Cependant, jusqu’à ce que vous puissiez l’essayer, c’est très intéressant savoir ce que pensent ceux qui l’ont déjà fait, et aujourd’hui j’ai vu un tweet particulièrement intéressant à cet égard, car il compile les notes que Cyberpunk 2077 a été récompensé par les premiers médias qui l’ont essayé.

Voici le résumé publié dans ledit tweet:

VG247 10/10

Le joueur 10/10

VGC 5/5

JeuxRadar + 5/5

Windows Central 5/5

Site RPG 9/10

Informateur de jeu 9/10

PCGamesN 9/10

IGN 9/10

Joueur PC 78/100

GameSpot 7/10

Gamesbeat 3/5

Comme vous pouvez le constater, la grande majorité des notes de ce premier contact avec Cyberpunk 2077, provenant de sites de jeux spécialisés, sont extraordinairement élevées. Sur les douze avis recueillis dans le tweet, cinq lui attribuent la note la plus élevée, tandis que les quatre suivants ne sont qu’à un point du haut. Dixième et onzième restent dans le notable, avec 7,8 et un 7 sur 10, et seul le dernier, celui de GamesBeat, reste assez proche du point médian, avec un 6 sur 10.

En ce qui concerne les médias technologiques plus généraux, les évaluations (sans note) sont positives, mais pas aussi positives que celles des médias spécialisés. Et en général, bien qu’avec des nuances dans chaque cas, j’ai eu le sentiment que dans la plupart des cas On ne parle pas tant du fait que le jeu soit bon ou mauvais, que des attentes générées par Cyberpunk 2077 huit ans après sa première annonce.

Et c’est que, même dans les cas où le bilan n’est pas excessivement positif, on parle dans tous les cas de les mille possibilités qu’offre le monde ouvert de Cyberpunk 2077 et la chose intéressante à propos de l’intrigue, du moins la partie initiale de celle-ci, c’est ce qu’ils ont essayé.

Il reste deux jours et quelques heures avant que nous puissions commencer à jouer, et peut-être avons-nous un problème précisément avec les attentes. Les notes attribuées par la plupart des médias spécialisés soutiennent encore plus que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un jeu de premier ordre, mais à la fois le plus bas des spécialistes et l’ambivalent des techniciens généralistes sont une vérification de la réalité et un rappel que Cyberpunk peut être un excellent jeu, mais pas un jeu parfait (et maintenant nous pourrions parler de savoir si la perfection existe ou est-ce juste un mythe).

Ce qui me fait me demander Qu’attendez-vous de Cyberpunk 2077? Les avez-vous déjà achetés / réservés? Attendez-vous à une heure du matin le 10 pour commencer à jouer? Allez-vous attendre qu’il soit plus raffiné? Ou peut-être que cela n’attire pas votre attention? Quelles attentes avez-vous concernant Cyberpunk 2077?