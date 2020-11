Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Apparemment, les câbles ont été laissés dans le passé sur le marché des aides auditives, laissant les versions sans fil comme les principaux protagonistes. L’année dernière, il y a eu un boom de ces types d’écouteurs, et les gens les préfèrent pour la liberté et le confort qu’ils offrent.

Des appareils comme Série Huawei FreeBuds Ils font partie de cette tendance dans notre pays, non seulement pour leurs hautes performances en technologie True Wireless Stereo, mais aussi pour la suppression du bruit qu’ils offrent. Un nouveau membre a été ajouté à cette famille d’aides auditives, le HUAWEI FreeBuds Studio, qui se démarquent pour être les premiers écouteurs de la marque et qui ont déjà une pré-vente au Chili.

À partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 décembre, en entrant dans la boutique en ligne Huawei Store, vous pouvez réserver l’incroyable HUAWEI FreeBuds Studio Et, en plus, prenez une carte-cadeau de 50000 $ à utiliser dans la boutique virtuelle pour des achats de plus de 150000 $, que vous pouvez dépenser jusqu’au 31 décembre 2020.

Qu’est-ce qui rend ces écouteurs uniques? Quelles sont leurs principales caractéristiques? Pourquoi sont-ils parfaits pour les mélomanes qui veulent se démarquer des autres? Nous répondons à tout cela et plus ci-dessous.

Son haute résolution et suppression intelligente du bruit

Grâce à leurs composants acoustiques professionnels, HUAWEI FreeBuds Les studios prennent en charge une réponse en fréquence ultra-large de 4 Hz à 48 kHz, réglée par des experts audio pour offrir une musique de qualité sonore avec des détails impeccables. Ce son premium est obtenu grâce à sa structure tabulaire innovante du canal audio double couche, mieux connu sous le nom de “TAT”.

Mais ce n’est pas tout. Les HUAWEI FreeBuds Studio propose également une suppression active du bruit intelligente et dynamique, qui vous permet d’éliminer jusqu’à 40 dB de bruit externe.

Avec le capteur environnemental et le système de microphone intégrés de l’unité de mesure inertielle (IMU), les écouteurs peuvent détecter avec précision l’environnement sonore de l’utilisateur et offrir trois modes d’annulation active du bruit, s’adaptant à l’environnement pour obtenir de meilleurs effets de suppression du bruit.

En plus, HUAWEI FreeBuds Studio Ils prennent en charge différents modes d’annulation, tels que le mode de sensibilisation et le mode vocal, qui permettent aux utilisateurs d’être conscients de leur environnement ou d’avoir une conversation claire sans avoir à retirer les écouteurs. D’autre part, le nouveau système de six microphones pour la réduction du bruit dans les appels permet de capturer la voix de manière plus directionnelle, en éliminant le bruit de fond.

Chargez une fois et n’arrêtez pas la musique

Vivre déconnecté des câbles, ce n’est pas seulement lorsque nous voulons relier nos aides auditives à un appareil, mais aussi les oublier lorsque nous voulons charger la batterie du nouveau HUAWEI FreeBuds Studio. Ces écouteurs durent jusqu’à 24 heures lorsqu’ils sont complètement chargés, alors oubliez de chercher une prise de charge toute la journée.

De plus, ils sont compatibles avec la technologie HUAWEI SuperCharge, donc avec une charge rapide de dix minutes, le HUAWEI FreeBuds Studio offrent jusqu’à cinq heures de lecture de musique avec l’ANC activé ou huit heures avec l’ANC désactivé.

Design géométrique et finition métallique

En un coup d’œil, nous pouvons voir comment HUAWEI FreeBuds Studio ils combinent design et technologie. Ils ont une apparence premium, mais minimaliste, qui est mise en valeur par leur finition à texture métallique mate. Cette équipe est arrivée au Chili dans deux versions de couleurs: le noir sophistiqué et un or qui lui donne une plus grande personnalité.

Une autre caractéristique est que HUAWEI FreeBuds Studio Ils offrent des écouteurs plus gros que la concurrence. Ils mesurent 65 mm x 42 mm, offrant un ajustement spacieux pour différentes tailles d’oreille, tandis que leurs coussinets en cuir synthétique permettent une meilleure isolation du son externe.

De plus, son bandeau a un design épuré et peut être allongé jusqu’à 150 degrés pour s’adapter à la tête du porteur.

Les nouveaux HUAWEI FreeBuds Studio répondre aux besoins audio des utilisateurs, de plus en plus exigeants. Son niveau Hi-Fi de performances de qualité audio sans fil, son expérience innovante de suppression du bruit et ses fonctionnalités interactives améliorent à la fois le travail et le divertissement, offrant un confort toute la journée.

Le prix de référence du neuf HUAWEI FreeBuds Studio est de 299 990 $.

