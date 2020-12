Obtenir une carte graphique de la série RTX 30 est toujours une mission presque impossible, par surprise nous avons entendu parler des premiers ordinateurs portables avec RTX 30. Et oui, je sais que cela peut ressembler presque à de la science-fiction maintenant, mais cela a en fait tout le sens du monde. Gardez à l’esprit qu’après tout, cela fait des mois depuis l’introduction de la prochaine génération de GPU de NVIDIA, les fabricants ont donc déjà eu des mois pour travailler avec NVIDIA pour intégrer cette nouvelle technologie à leurs ordinateurs portables.

Pourtant, la plupart des prédictions Ils ont souligné que nous n’aurions pas de nouvelles des premiers ordinateurs portables avec RTX 30 avant au moins le premier trimestre de 2021., et certaines voix plus conservatrices ont même évoqué le deuxième trimestre. Et c’est que, même s’il était évident qu’il y travaillait, officiellement NVIDIA n’a encore annoncé aucun adaptateur graphique pour les ordinateurs portables de la série RTX 30. Et, plus encore, il n’y avait pas eu de fuite à cet égard. Ainsi, les premiers notebooks avec RTX 30 devaient être alimentés par des processeurs AMD Ryzen 5000H “Cezanne” et Intel Tiger Lake-H.

Cependant, et comme nous pouvons le lire dans ce tweet Momomomo_us, Gigabyte a déjà conçu ses premiers ordinateurs portables avec RTX 30, plus spécifiquement avec les versions portables des RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060. Voici les sept modèles répertoriés dans ce message:

Modèle CPU GPU Moniteur Prix AERO 1 7 HDR Core i9-10980HK GeForce RTX 3080 Max-Q 17 pouces 4K 60Hz 5134 EUR AORUS 17G Core i7-10870H GeForce RTX 3070 Max-Q 17 pouces 1080p 300 Hz 2702 EUR AERO 15 Core i7-10870H GeForce RTX 3070 Max-Q 15 pouces 1080p 144 Hz 2702 EUR AORUS 15G Core i7-10870H GeForce RTX 3070 Max-Q 15 pouces 1080p 240Hz 2299 EUR AERO 15 OLED Core i7-10870H GeForce RTX 3060 Max-P 15 pouces OLED 4K 60Hz 2299 EUR AORUS 15P Core i7 -10870H GeForce RTX 3060 Max-P 15 pouces 1,080p 240Hz 2161 EUR AORUS 15G Core i7-10870H GeForce RTX 3060 Max-P 15 pouces 1080p 240Hz 2026 EUR

Comme vous pouvez le voir, L’ordinateur portable haut de gamme de Gigabyte avec RTX 30 est le Gigabyte Aero 17 HDR avec un processeur Intel Core i9-10980HK et une Geforce RTX 3080 Max-Q. Il disposera d’un écran de 17 pouces qui offrira une résolution 4K à 60 hertz et, oui, son prix jouera dans la même division que ses performances plus que prévisibles, puisqu’on parle de 5 134 euros.

Si nous continuons avec la liste des ordinateurs portables avec Gigabyte RTX 30, nous constatons que le reste est pris en charge par un Intel Core i7-10870H dans diverses configurations à la fois d’adaptateur graphique (GeForce RTX 3070 Max-Q et GeForce RTX 3060 Max-P) et d’écrans 17 pouces (dans l’AORUS 17G) et 15 pouces dans le reste avec, oui, différentes options pour la résolution native et le taux de rafraîchissement.

Cela devrait être, sans aucun doute, le pistolet de départ pour les ordinateurs portables avec RTX 30. Normalement, il ne nous faudra pas trop de temps pour commencer à entendre parler d’ordinateurs pour les jeux et pour les créateurs de contenu avec la nouvelle génération de graphiques NVIDIA.