Attendu depuis l’arrivée du premier RTX 30, on verra bientôt l’arrivée des premiers modèles milieu de gamme de la nouvelle génération de cartes graphiques de NVIDIA Ampère, le RTX 3060 Ti, qui indiquent une réduction des avantages, de la consommation et du prix par rapport à leurs sœurs aînées actuellement «disponibles».

Sur le plan technique, sur la base des informations divulguées jusqu’à présent, les nouveaux GPU correspondront au RTX 3070 en termes de vitesse de mémoire, de bande passante maximale, de transistors et d’interface mémoire, bien que nous verrons un peu moins de données pour l’horloge de base et le boost. , bande passante maximale, donc la réduction la plus notable de la 4864 cœurs CUDA avec 152 cœurs Tensor et 38 cœurs RT.

Bien que pour le moment aucun détail officiel n’ait été révélé sur le coût de ces cartes en Europe, il semble que la grande majorité des graphiques personnalisés actuellement confirmés se vendront autour de quelques chiffres de 484 euros à 592 euros, selon le modèle et le fabricant:

En fait, ce sont certains détaillants espagnols qui ont avancé certains des modèles supplémentaires tels que le PNY RTX 3060 Ti Gaming Revel EPIC-X, répertorié comme un modèle à deux ventilateurs à vendre sous un prix de 526,92 euros. Bien que, d’un autre côté, des rumeurs sur le prix de la Founders Edition déjà envoyées pour examen par certains médias internationaux se répètent également, que sous un stock un peu plus limité, elle serait disponible à des prix nettement inférieurs de juste 399 $ (environ 334 euros au taux de change actuel).

Ainsi, une fois de plus, le grand doute et l’inquiétude des utilisateurs sont à nouveau le nombre d’unités disponibles, qui compte tenu des antécédents de cette dernière génération de NVIDIA, et malgré les mois supplémentaires de production dont ce GPU a pu profiter, laissent présager des chiffres inquiétants.