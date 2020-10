Après des mois de tests, Android 11 est désormais disponible sur certains appareils. Google vient de publier la dernière version de son système d’exploitation, qui dispose de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Pour commencer, les produits lancés cette fois-ci ne sont pas limités aux appareils Pixel de marque Google. Cette mise à jour est également disponible sur certains téléphones OnePlus, Xiaomi, OPPO et Realme. Dans les prochains mois, la nouvelle version entrera dans d’autres marques et modèles.

Comme d’habitude, le déploiement sera échelonné, donc cela peut prendre plusieurs heures voire plusieurs jours pour recevoir la nouvelle version du système d’exploitation sur le smartphone.

Actualités Android 11

Certaines modifications d’Android 11 sont en attente d’améliorations, tandis que d’autres sont des modifications internes visant à améliorer la confidentialité ou à faciliter l’accès aux tâches courantes. Voyons ce qu’ils sont Quoi de neuf dans Android 11.

De meilleures façons de communiquer

Quoi de neuf pour Android 11 Quoi de neuf pour Android 11 Google

Avec ça nouvelle version, les conversations via l’application de messagerie seront déplacées vers un espace spécifique dans la section de notifications. Vous verrez également que vous pouvez sélectionner le priorité des conversations de vos contacts les plus importants pour ne jamais manquer un message.

La nouvelle fonctionnalité Bulles (ce qui nous rappelle ceux que possédait le smartphone lancé par Facebook il y a 7 ans), il montre des éléments flottants sur le bord de l’écran, comme les discussions récentes de toutes les applications de messagerie. Nouveau pour Android 11 est la nouvelle fonctionnalité d’enregistrement d’écran. La plupart des fabricants ont inclus cette fonctionnalité dans leur couche logicielle, mais il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité sur les appareils Pixel.

De nouvelles façons de contrôler vos appareils

En maintenant enfoncé le bouton d’alimentation du téléphone portable pendant quelques secondes, vous pouvez accéder à tous les appareils intelligents depuis un emplacement sur un nouvel écran: thermostat ou Smart Lock, Chromecast, Google Home, etc. Vous faire gagner du temps et ne pas avoir à ouvrir une application par service.

Une autre nouveauté bienvenue dans Android 11 est que vous pouvez connectez-vous universellement à Android auto sans câble. Sur Android 9 et Android 10, le support est limité à quelques pays, sur un petit nombre de terminaux Google ou Samsung. Dans Android 11, presque tous les mobiles pourront se connecter à des voitures compatibles sans câble, dans les pays où la connexion sans fil à Android Auto est active.

Plus de contrôle sur votre confidentialité et vos données

Android 11 contient autorisations uniques pour autoriser la seule utilisation des fonctions les plus sensibles: microphone, caméra et localisation. La prochaine fois que l’application devra accéder au capteur, elle devra à nouveau demander votre autorisation.

Si nous n’avons pas utilisé d’application depuis un certain temps, Android maintenant “Réinitialiser automatiquement” les permis pour les applications inutilisées et vous enverra la notification correspondante.

Avec les modules de mise à niveau du système supplémentaires, Google Play enverra davantage de correctifs de sécurité et de confidentialité, de la même manière qu’il envoie des mises à jour d’applications. En d’autres termes, tant que des correctifs seront disponibles, nous les recevrons sans attendre une mise à jour complète du système d’exploitation.

De plus, les utilisateurs de Android Entreprise ils bénéficieront de la même protection de la vie privée sur leurs appareils professionnels que sur leurs appareils personnels.

Téléphones compatibles Android 11

Actuellement, les appareils Pixel, Xiaomi, OPPO, realme et OnePlus sélectionné apparaîtra dans les mises à jour déployées sur leurs téléphones dans les prochains jours. Voici les modèles sélectionnés:

Téléphones Google: Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 3a et Google Pixel 4.Téléphones Xiaomi: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro et Poco F2 Pro.Téléphones OPPO: OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Reno3 4G et OPPO Reno3 Pro 4G.Téléphones Realme: Realme X50 Pro.Téléphones OnePlus: OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.