Lorsque vous entrez dans un magasin de télévisionPar exemple, disons une boutique en ligne populaire, la première échelle que nous prenons en compte pour notre achat est la taille de l’écran. Le plus gros le meilleur. Chez Amazon, par exemple, la liste commence par jusqu’à 29 pouces Et à partir de là, il monte par sections jusqu’à 70 pouces ou plus. Allez, dans une question de téléviseurs, la taille compte.

Mais, curieusement, on trouve le contraire si on cherche téléviseurs portables, l’antithèse de la télévision d’une vie. Depuis sa création, la télévision était un électroménager, à placer dans un coin de la maison. Et peu à peu il gagnait la faveur du public et gagnait une position de leader dans salons et salles à manger de tout le monde. Au fil du temps, les familles qui en avaient les moyens ont fait la même chose avec la télévision qu’avec les radios: en acheter une deuxième et même une troisième à mettre dans la chambre ou la cuisine.

Et si, d’une part, les téléviseurs ont grossi en taille, les ingénieurs du monde entier se sont consacrés à l’inverse, à réduire l’écran pour atteindre téléviseurs portables, idéal pour voyager ou pour une utilisation dans le confort du lit. Cependant, agrandir les téléviseurs était une chose et réduire leur taille en était une autre. La clé était de réduire le nombre et la taille des transistors, diodes et autres éléments qui permettent de convertir le signal reçu en une image. La limite de la miniaturisation des téléviseurs atteint le point de réaliser toute une gamme de téléviseurs de poche.

Le premier téléviseur portable

L’histoire des téléviseurs est assez curieuse. Alors que les premières télévisions étaient pour la plupart une énorme boîte qui abritait un petit écran, son évolution a réussi à réduire la taille de cette boîte et à augmenter celle de l’écran. Avec le temps, l’écran était l’élément le plus visible. En 1938, il faisait 19 pouces. En 1955, 21 pouces ont été atteints. Et en 1989, nous pouvions déjà trouver des téléviseurs de 43 pouces. Actuellement, la boîte elle-même est à peine discernable et nous avons de très grands écrans avec peu d’épaisseur. Mais allons-y étape par étape.

L’histoire met en lumière la télévision japonaise Sony TV8-301 à partir de 1959 et sorti en 1960 en tant que premier téléviseur à transistors portable. Son écran était de 8 pouces, en noir et blanc et pouvait fonctionner connecté au courant électrique ou en utilisant deux batteries internes de 6 volts. Ceux que beaucoup d’entre nous ont utilisés comme enfants dans des talkies-walkies jouets ou dans des lampes de poche de certaines dimensions.

Précisément, la principale raison pour laquelle Sony, et plus tard beaucoup d’autres, ont réussi à miniaturiser les téléviseurs en modèles portables, était grâce à l’introduction de transistors en remplacement de tuyau d’aspirateur. L’introduction des transistors a permis de réduire la taille des téléviseurs, auparavant limitée par les tubes à vide, notamment par tubes à rayons cathodiques, qui pendant des décennies a donné aux téléviseurs leur forme distinctive.

Revenir à Sony TV8-301. À l’extérieur, cela vous rappellera sûrement Pip-Boy de la saga Fallout. Ses mesures étaient de 20’3 centimètres sur 17’8 et 22’9. A l’intérieur, 23 transistors et 18 diodes. Quant à son poids, 5’9 kilogrammes. La mauvaise nouvelle est que, comme tous les pionniers, cela ne s’est pas très bien passé. Il a été mis en vente en 1960 mais a cessé de se vendre en 1962 en raison de son échecs constants et prix élevé. La bonne nouvelle est que miniaturiser le téléviseur, et cela n’allait pas s’arrêter là. La décennie des années 60 du siècle dernier est marquée par différentes approches de la télévision portable et, au-delà, de la tv de poche.

Les premiers téléviseurs de poche

Les médias spécialisés dans la technologie et l’innovation Popular Mechanics ont fait écho en février 1966 à un téléviseur portable et couleur. Le plus innovant, si tout ce qui précède semblait peu, était son écran plat. “Vous pouvez le voir des deux côtés”, lit-on dans l’article, contrairement aux écrans incurvés que nous avons continué à avoir chez nous jusqu’à il y a quelques décennies.

Les responsables de cette télévision de poche couleur étaient les Américains Société Intertel. L’écran utilisait deux tubes, un en noir et blanc et tout en couleur. D’une taille de six pouces, il pourrait être étendu à 9 ou 10 pouces à l’aide d’un châssis supplémentaire. Quant à son prix, il a plané entre 150 et 200 dollars, il a intégré une antenne que vous pouvez étendre, une poignée pour le transporter et il fonctionne sur piles.

Source: Frank Günthör

Cependant, si c’est téléviseurs de poche, ce même 1966, nous sommes tombés sur une télévision de poche de Motorola, un prototype qui ne s’est pas réalisé. Sa taille était similaire à celle d’un pile de flacon de hanche. Le casque connecté à ce téléviseur servait d’antenne, se composait de 29 transistors, fonctionnait avec quatre piles et ne consommait que 1,5 watts. Son poids, seulement 340 grammes. Et l’écran, 1-1 / 8 de pouce. Son développement coûterait environ 15 000 $ à l’époque. Cependant, son inventeur est décédé avant de convaincre Motorola de sa fabrication en série.

Téléviseurs de poche dans les années 70

Jusqu’à présent, nous avons vu des idées, des prototypes et des propositions de téléviseurs de poche. Mais ce n’est qu’au début des années 70 que nous tombons sur le premier téléviseur de poche produit en série. Votre nom, National Panasonic TR-001, a été mis en vente en 1970. Il ne pesait que 890 grammes et son écran mesurait près de 1,4 pouces, soit environ 35 millimètres de diamètre en diagonale.

Son apparence rappelle davantage une caméra vidéo de poche qu’un téléviseur. Il avait sa propre antenne extensible en option, car par défaut, il incorporait un casque qui servait d’antenne. Il mesurait 6 x 11 x 19 centimètres et sa batterie permettait courir pendant 3 heures. Le chargement a pris environ 10 heures.

Un autre modèle de télévision de poche à souligner est le Sinclair MTV-1. Dans un secteur dominé par le Japon, et à une certaine distance par les États-Unis, ce téléviseur anglais mis en vente en 1978 est frappant. Son écran de deux pouces était Telefunken, Fabricant de téléviseurs allemand. Il fonctionnait avec quatre piles au nickel-cadmium, mesuraient 10 x 16 x 4 centimètres et pesaient 790 grammes. Il a été vendu principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Parmi ses particularités, il pourrait syntoniser les signaux PAL et NTSC.

Les années 80, l’âge d’or

Les années 80 seront la meilleure période pour les téléviseurs de poche. La raison principale, l’introduction de Écrans LCD, ce qui a permis de créer de grands mais aussi petits écrans sans affecter le reste des composants.

Le résultat sera toute une gamme de téléviseurs qui rappellent les cassettes radio dans leur aspect extérieur. Et en tant que principal responsable de ces téléviseurs de poche le constructeur japonais se démarquera CASIO, avec des modèles emblématiques comme le CASIO TV-10 ou la CASIO TV-1000.

La TV de poche CASIO TV-10 a été mis en vente en 1983. Son écran LCD en fait le premier du genre. De plus, il démontre les avantages de cette technologie émergente, qui permet de profiter d’une grande partie de sa taille avec un écran de 6,7 centimètres de diagonale ou 2,6 pouces. Leur alimentation pourrait se faire courant électrique ou avec 3 piles AA. Il pouvait recevoir des ondes VHF et UHF grâce à son antenne intégrée extensible et pesait 275 grammes.

Source: Frank Günthör

Un autre des modèles emblématiques de CASIO était le CASIO TV-1000 1985. Cette fois, c’est le premier téléviseur de poche avec écran LCD couleur. Comme avec le modèle précédent, il fonctionnait en le connectant directement au courant ou en utilisant 5 piles AA. Ses dimensions étaient de 16 x 8,3 x 3,6 centimètres, l’écran LCD était de 2,5 pouces, il avait un tuner avec OSD (On Screen Display) et pesait 450 grammes. Bien sûr, il a reçu un signal VHF et UHF et intégré un antenne extensible.

En 1987, CASIO a sorti deux modèles qui ressemblent à une réplique jouet d’un vrai téléviseur, mais qui s’avèrent être un téléviseur de poche. Il CASIO TV-6100 et le CASIO TV-800 Ils ont la forme d’une boîte cubique avec un écran avant, une antenne pliante et un petit pied pour incliner la télévision.

Source: Frank Günthör

Mais tout n’était pas CASIO. Sony s’est démarqué en 1982 avec son Gardien, la version télévisuelle du mythique Baladeur, qui a eu 40 ans l’année dernière. Alors que le Walkman était utilisé pour lire des cassettes, le Watchman était une télévision de poche avec un écran LCD en niveaux de gris. Des années plus tard, il serait mis à jour avec un modèle de couleur. Bien qu’il n’ait pas la même popularité que son frère aîné, le Gardien il était en vente entre 1982 et 2000 avec des modèles successifs.

Les téléviseurs de poche ils appartiennent déjà au passé. Nous pouvons toujours trouver un modèle de 4 pouces, mais les smartphones ont fini par remplacer les téléviseurs de poche. Quelque chose qui arrive aussi avec téléviseurs grand format, qui sont de plus en plus habitués à voir le contenu en ligne au lieu de syntoniser des émissions via l’antenne d’une vie.

Dans la mémoire, des heures et des heures à regarder des programmes, des séries ou des films dans des endroits improbables où un grand téléviseur ne rentre pas ou où vous ne pouvez pas connecter le câble d’alimentation. Les téléviseurs de poche étaient une rareté pour certains mais une alternative pour d’autres avec laquelle regarder la télé en direct.