Aujourd’hui, Internet est en proie à des milliers de vidéos, photos et messages sur les performances et la vitesse de la nouvelle génération de consoles. Tous ces influenceurs et médias qui ont déjà les appareils en leur possession lancent du contenu comme un fou et clairement les temps de chargement ont fait une grande avancée par rapport à la génération précédente.

Ces temps de chargement sont plus rapides tant au démarrage des nouvelles consoles, qu’au démarrage d’un jeu vidéo et au chargement de jeux. Alors que les écrans de chargement en jeu sont pratiquement inexistants.

Cependant apparemment La nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X est plus rapide que la PS5 de Sony, ou du moins cela se voit dans les premiers témoignages et titres éprouvés. Par exemple dans cette vidéo de Red Dead Redemption 2, depuis l’interface initiale de la console, jusqu’au moment où l’on peut jouer, le Xbox prend 1 minute 10 secondes, tandis que PS5 prend 1 minute 22 secondes.

En revanche, dans cette autre vidéo où ils collectent les temps de chargement des différents jeux, mais déjà depuis l’intérieur du jeu et non depuis l’interface initiale, en Final Fantasy XV, la Xbox se recharge en 9 secondes et la PS5 en 27. Bien que Les choses changent dans The Witcher 3 et la PS5 bat la Xbox avec 10 secondes contre 26 pour la console Microsoft, comme cela se passe dans Yakuza. D’autre part dans Nier: Automata et The Outer Worlds gagnent à nouveau la Xbox.

Il faut aussi analyser plus de nouveaux jeux de la prochaine génération qui ne sont pas encore sortis (puisque les consoles ne sont même pas sorties) afin de donner des données plus correctes et précises, même si honnêtement à moi, je m’en fiche quelques secondes de plus ou moins, quoi ce qui compte, c’est le prix.

