Au cours des dernières semaines, une bonne partie des fans de Star Wars ont insisté sur le fait que The Mandalorian était tout ce qu’ils voulaient voir. La série a tout pour être un noble redimensionnement de l’univers imaginé par Lucas.

Une histoire élégante et sobre, c’est ce que la plupart s’attendaient à voir au cinéma et ne l’ont pas réalisé. Alors maintenant, la grande question de la plupart des fans montre ce que aurait pu améliorer l’expérience préquels de Star Wars et la trilogie la plus récente.

Le numéro se concentre sur les préquelles

Les trois films les plus critiqués de la franchise passent par ce qui semble être une critique généreuse. Beaucoup commencent à se demander ce que Lucas lui-même aurait fait des œuvres.

La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Outre de meilleurs acteurs – oui, nous entendons Hayden Christensen – peut-être une histoire plus complète. Ou du moins, avec plus de contexte pour comprendre les changements soudains que son argumentation montre.

Surtout Star Wars: Attack of the Clones. Il sort en salles à l’été 2002 et est de loin le film le moins apprécié de la trilogie.

Après tout, c’est le film qui a jeté les bases de la transformation d’Anakin Skywalker en Dark Vador. Et bien que la série animée ont essayé d’analyser ce qui est arrivé au personnage, l’intrigue et les prémisses du film restent aussi vagues que fragmentaires.

George Lucas a récemment commenté les scènes qui n’étaient pas incluses dans la version finale qui a frappé les théâtres et a décrit ce qui s’y serait passé. Les séquences sont également incluses dans la version DVD et Blu-ray des films.

Nous vous disons quels fragments fournissent des informations précieuses sur les arguments.

‘Star Wars’ Prequels: Padme au Sénat

Malgré son importance politique, Padmé ne passe pas beaucoup de temps au Sénat Galactique pendant le film. C’est une décision qui a érodé son importance en tant que personnalité d’une importance considérable dans le tissu politique de la galaxie.

Il y a une scène supprimée qui la montre en action politique appelant à l’abaissement des mesures de sécurité parce qu’il sent qu’ils sont une déclaration de guerre. Après tout, la République est synonyme de paix. Le personnage soulève l’argument de la suspicion et laisse entendre que Padmé n’était pas si innocent et inexpérimenté.

La scène continue avec le chancelier Palpatine clôturant la session, peut-être pour empêcher la congrégation de mieux analyser ce que Padme a dit. Après tout, le Seigneur Sith tirait déjà les ficelles politiques pour créer une tension insupportable qui a déclenché un conflit.

Malheureusement, cette scène a été coupée pour éviter autant de jargon politique que possible.

Qu’aurait contribué une scène comme le film? Peut-être, tridimensionnalité au personnage de Padmé Amidala. Puisqu’il semblait disparaître de la scène politique et devenir juste une excuse pour montrer la lente transformation d’Anakin dans les préquelles de Star Wars.

Jocasta Nu donne une cible au comte Dooku

Dans la scène supprimée, il est montré qu’il y a une statue du personnage du comte Dooku (Christopher Lee) dans la bibliothèque des archives Jedi.

Jocasta Nu, la bibliothécaire en chef de l’institution, commente à Obi Wan Kenobi que le Seigneur Sith a une ressemblance évidente en caractère et en capacités avec Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). En fait, Nu révèle à Obi-Wan que les deux étaient très semblables à bien des égards qu’ils étaient “proches et confiants”, préfigurant ainsi ce qui se passera plus tard lorsque Dooku révèle qu’il était le mentor de Qui-Gon.

Nu ajoute que les deux étaient “en décalage avec les décisions du conseil” et les qualifie également d ‘”idéalistes”.

Cela ajoute une histoire importante au méchant. Et cela éclaire également sa décision de quitter la République. Ce qui aurait permis comprendre un peu plus le comportement des Sith violents et puissants.

Qu’aurait contribué une scène comme le film? Le comte Dooku est un personnage extraordinaire, qui avait probablement besoin d’un plus grand lien avec son passé. Bien sûr, une conversation ne suffit pas, mais elle fournit des informations sur ce qui a pu se passer au cours de sa chute dans le côté obscur de The Force.

Padmé voit Anakin rêver

Dans l’une des scènes du film Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, Padmé se réveille et découvre qu’Anakin souffre d’un cauchemar.

Dans les scènes supprimées de Star Wars: Attack of the Clones, il y a une scène similaire, mais beaucoup plus significative et profonde alors que le couple attend le transport qui les mènera à Naboo.

Anakin dort avec un groupe de personnes autour de lui, se tournant et se retournant et marmonnant pour lui-même. À son réveil, il révèle à quel point sa mère lui manque et comment il a été soumis à des rêves d’elle dans un immense tourment, en plus d’ajouter que le sort de sa mère lui provoque des «sentiments interdits» vous ne pouvez pas contrôler.

Dans la version finale du film, cela se produit plus tard, alors que le couple est sur Naboo. Et bien qu’il y ait une scène similaire dans le film, les deux auraient clairement montré que l’obsession d’Anakin pour ce qui s’était passé avec sa mère était suffisamment importante pour lui faire perdre le contrôle.

Quelle serait la contribution d’une scène comme le film et les préquelles de Star Wars? Comprenez qu’Anakin n’a pas eu soudainement conscience du lien tragique entre son passé et son comportement d’adulte.